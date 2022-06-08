Скандалы: Депутаты Петербурга обсудили, где и как нужно рекламировать секс-услуги

Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало инициативу поднять штраф за расклейку объявлений с рекламой проституции до 50 000 руб.

По словам одного из авторов проекта депутата Павла Крупника, он получил сотни жалоб на расклейку объявлений с завуалированной рекламой секс-услуг. «Я сотни писем получил, ко мне в приемную обращалась бабушка, которая с внучкой на углу Восстания и Невского выучила 19 телефонов проституток, — сказал депутат, — такого нет в Москве и в России в целом. Это делают маргинальные сообщества, которые контролируются выходцами из Средней Азии, они дают возможность гостям с востока посещать эти места.

Все вы понимаете, что это уровень притонов, и кто туда ходит. И эти ребята имеют наглость… такого не было в 90-е. Да, были журналы, которые распространялись на светофорах, пока люди стояли в пробке. Но такого количества объявлений не было. Мы не поборем проституцию как явление, но считаю, что эти люди должны рекламировать свои услуги только для тех, кто хочет покопаться – в интернете и телеграмм-каналах, чтобы все это было недоступно гражданам и гостям, чтобы нам не было стыдно».

Тема объявлений с секс-услугами — петербургский тренд. В центре города действительно можно встретить массовую расклейку плакатов с женскими именами, словами «любовь» и т.п. Но у коллег возникли вопросы, как это будет работать и кого штрафовать. Того, чей номер указан? Но тогда могут пострадать непричастные. Один из депутатов рассказал, как перед выборами кто-то развесил такие плакаты с номером его помощницы и ей несколько дней звонили. Кто-то из коллег спросил, как быть с легальной рекламой клубнички. Например, на Обводном канале размещен официальный билборд с рекламой мужского клуба «Девственность». Как относиться к подобному?

Из объяснений Павла Крупника следует, что поправки будут касаться тех, кто непосредственно клеит плакаты в неположенных местах, а искать их предлагают полиции по камерам наблюдения.

«Я не борец с искоренением этого вопроса, я за то чтобы реклама ушла с улиц, — сказал Крупник, — Если рекламу не закрывают соответствующие органы, то какие вопросы, если мужской клуб платит налоги, там получат зарплату, это уже вопрос не ко мне. Я говорю про нелегальный бизнес. Большой штраф и камеры позволят нам эффективно работать в этом направлении. Дело не в расклейщиках, а в том, чтобы заказчики пострадали, по ним должен быть нанесен удар. За последнее время проведены десятки рейдов и закрыты множество притонов. Мы занимаемся этим с сентября, и количество объявлений сократилось процентов на 40%».

Коммунист Александр Рассудов поддержал инициативу, но отметил, что больше всего вопросов в этой теме – к полиции.

«Относительно проституции у нас есть два административных и два уголовных состава, не буду останавливаться на экономических предпосылках, хотя роль проституции в жизни симпатичных представительниц депрессивных регионов нельзя переоценить, но надо вести речь о неэффективной правоприменительной практике, — сказал Рассудов, — чего проще: вот висит телефон с помощью него можно легко вычислить, кто занимается и патронирует этот вид бизнеса. Как мы видим по обилию рекламы, что-то пошло не так. Если мы хотим победить эту болезнь, в первую очередь надо проанализировать, насколько эффективно МВД борется с проституций и где не дорабатывает. С проституцией борются 1000 лет, даже в «Новом завете» это поднималось… Но купировать этот порок можно при определенном рвении со стороны полиции».

Александр Дыбин

Оригинал материала: “Новые Известия”