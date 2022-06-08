В центре Москвы автомобиль, в котором находился Сергей Миронов, сбил курьера – затем водитель скрутил номера и мигалку

На улице Сретенке в Москве автомобиль, в котором находился глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сбил курьера на пешеходном переходе.

После аварии водитель автомобиля Hyundai Genesis с номерами А129МР77 вышел из него и скрутил мигалку. Он также скрутил номера, но очевидцы ДТП успели их сфотографировать. О том, что автомобиль числится за Мироновым, написала Baza:

На автомобиле «Хендай Генезис», который сбил курьера в центре Москвы, возят лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. После наезда на курьера водитель машины попытался быстро скрутить номера, но не успел: очевидцы ДТП оказались быстрее и смогли их сфотографировать. Также водитель снял с автомобиля мигалку. Находился ли Миронов в машине — неизвестно.

Позднее Сергей Миронов подтвердил, что это его автомобиль и он находился внутри во время аварии. При этом он заявил, что не видел момента ДТП, так как «работал с документами». По его словам, пострадавшему по его просьбе была вызвана скорая.