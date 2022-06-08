Россиян обязали удалить аккаунты в Twitter и Facebook до 1 июля

Министерство юстиции России рекомендовало гражданам удалить свои профили в признанной экстремистской социальной сети Facebook*. На заблокированном ресурсе Twitter* россиянам посоветовали пока воздержаться от публикации новых постов.

– Граждане должны понимать, что в Facebook есть реклама. Если в ваш профайл кто-то заходит, то ресурс на этом зарабатывает. Таким образом человек, хоть и косвенно, принимает участие в финансировании экстремистов. И я настоятельно советую удалить свой профайл и в Twitter. Бережёного, как говорится, Бог бережёт, – заявил заместитель министра юстиции Павел Голубев.

Граждане, которые до 1 июля не удалят свои аккаунты в Facebook, могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности. Согласно действующему законодательству, наказание за пособничество экстремистам может составлять до 15 лет заключения.

С Twitter ситуация отличается, за активную публикацию материалов на заблокированном в России ресурсе(более трёх сообщений в месяц), грозит только административная ответственность – штраф от 50 до 300 тысяч рублей.

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