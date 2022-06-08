Мнение: В Запорожской области состоялся обмен убитыми

В Запорожской области состоялся обмен убитыми

Сообщают, что в Запорожской области состоялся еще один обмен убитыми. Поменяли еще по 50 человек – один к одному. Часть из тех, кого меняют с нашей стороны, это ВСУшники убитые в Мариуполе и на "Азовстали". С каких направлений наши погибшие – не уточняют.

Обращаю внимание, что обмены убитыми длительное время практически не производились, о чем у нас многократно писали. Курировала вопросы обмена убитыми, как и пленными, в числе прочих, все та же Денисова, которая сочиняла байки при изнасилования детей ложкой, за что ее "выгнали из гестапо за жестокость", так как она полностью дискредитировала тему "изнасилований на Украине".

После того, как вопросы обмена убитыми забрало под себя Главное Управление Разведки МОУ, сразу пошли системные обмены убитыми, так как по военным каналам без лишнего шума быстрее договариваются. По этой же линии идут и переговоры на тему обменов военнопленными.

Помимо гласных обменов, есть и менее афишируемые контакты и небольшие обмены таки происходили, в том числе по схеме мертвых на живых.

Насчет обменов пленными, моя позиция простая – если военнопленный явно не замазан в совершении военных преступлений, то его вполне можно и нужно менять на военнопленных ВС РФ, ВС ДНР и ВС ЛНР. У нас обменный фонд больше и его надо использовать. На шантаж – а мы хотим менять только на тех, которые с "Азовстали" поддаваться не надо – военные преступники должны быть осуждены по законам ДНР и они будут осуждены. Обычные военнопленные будут либо обменяны, либо будут ждать окончания войны в плену. Желательно, чтобы не просто сидели и хлебали баланду в колонии, а участвовали в восстановлении разрушенных территорий ДНР и ЛНР.

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