Длинное вязаное, с V-образным вырезом и высоким воротником: стильные платья для девушек, предпочитающих распущенные волосы

При выборе подходящей одежды следует учитывать не только свое телосложение, тон лица, цвет волос и глаз, но также и прическу. Есть те вещи, которые гораздо эффектнее смотрятся с распущенными волосами. Разбираем такие модели платьев.

Мини с открытыми плечами

Инстамодель Мара Лафонтан представила образ тотал-блэк, облачившись в черное с кружевом мини-платье с оголенными плечами, длинными рукавами. Лук она дополнила стильным головным убором и босоножками на каблуках. Чтобы сделать образ более воздушным, Мара выбрала декор платья с оборками и кружевами. В итоге, несмотря на преобладающий темный оттенок, получился романтичный лук. Благодаря длинным распущенным волосам инстамодель выглядела как нимфа.

Если у вас длинные волосы, обратите внимание на платья с открытыми плечами. Ниспадающие локоны, слегка прикрывающие плечи – весьма эффектный образ.

Длинное вязаное с V-образным вырезом

Бьюти-эксперт Ловиса Баркман решила сыграть на контрасте. Она скомбинировала длинное вязаное платье с V-образным вырезом с замшевыми сапогами. Разные текстуры материалов сделали образ более изысканным. По идее, к такому луку больше всего бы подошла неформальная прическа в виде небрежного пучка, например. Ловиса же сделала ставку на распущенные волосы и не прогадала. Такая прическа сделала образ более роскошным и “дорогим”.

Облегающее с высоким воротником

Распущенные волосы необязательно должны быть длинными. А что, если девушка носит стрижку боб, например? В таком случае лучше брать пример с инфлюэнсера Александры Перейры. Она надела облегающее платье по типу «вторая кожа» вместе с высокими сапогами наподобие ковбойских. Получился гармоничный образ, который выигрышно подчеркнул прическу Александры.

Если у вас боб или каре на короткие волосы, то возьмите на вооружение данный совет: следует надевать облегающие платья под горло. Конечно, если позволяет фигура. Если же вы боитесь подчеркивать складки на коже, тогда берите платье из более плотного материала.

В ретро-стиле

Концепция шестидесятых годов прошлого века охватила современный мир моды и красоты. В коллекциях практически всех дизайнеров представлены образы с ретро-элементами.

Чтобы не приходилось долго думать на тем, какие вещи сочетать между собой, поступите проще. Наденьте платье прямого кроя или с юбкой-клеш по типу стилистики шестидесятых годов. Само по себе такое изделие создаст романтичный образ. Вам остается его только подчеркнуть прической с распущенными волосами.

С вырезом на спине

Хочется создать более соблазнительный, но не провокационный лук? Тогда рассмотрите платье с вырезом на спине. Только учтите, что для такого изделия не подходят слишком длинные волосы, тем более очень густые, ведь они могут закрыть собой весь вырез.

У вас должна быть либо короткая стрижка, либо волосы средней длины. Вариант удлиненного боба или каре больше всего гармонирует с данной моделью платья. Такой образ будет уместен для посещения торжественных светских мероприятий. Вы можете его дополнить с помощью эффектных аксессуаров в виде браслетов или солнцезащитных очков.