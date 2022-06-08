Верблюжья шерсть и кожа. Собираем стильные образы по формуле на 2022 год

Чтобы создать стильный и дорогой образ, необязательно наряжаться в брендовые вещи. Достаточно лишь знать несколько уловок, с помощью которых наряд станет модным и актуальным. Разбираем тренды текущего года — выигрышные сочетания, способные преобразить любой образ.

Пальто из верблюжьей шерсти

Если выбираете верхнюю одежду (такую как пальто, например), тогда обратите внимание на изделия из верблюжьей шерсти. Текстура материала настолько уникальна и оригинальна, что способна преобразить вещь любого фасона. В этом году отдавайте предпочтение длинным пальто чуть ниже колен.

Большие сумки

Когда в начале года именитые дизайнеры представили свои коллекции, стал понятен новый тренд, а именно большие сумки наподобие шопперов. Здесь действует простое правило: чем больше аксессуар — тем лучше. А еще лучше, если он будет из кожи (натуральной или эко — на ваше усмотрение).

Кожаные изделия

Сами по себе кожаные вещи — это уже атрибуты роскоши. Они ассоциируются с гламуром, облагораживают любой образ. Добавьте любую вещь из кожи к своему наряду — и вы увидите, насколько богаче вы станете выглядеть. При желании можно использовать в образе как одно кожаное изделие (например, тренч или пальто), так и целый комплект (например, из штанов и косухи).

Свободный крой

Может показаться странным, что одежда свободного кроя способна создать образ дорогой дамы. Ведь, как правило, четкие силуэты — отличительная особенность женщин из высшего общества. Но в этом году все совсем наоборот. Тесные и облегающие вещи не добавляют лукам гламура, а удешевляют его. Зато одежда свободного кроя создает неформальный и непринужденный образ. Чтобы наряд был гармоничным, сочетайте облегающее изделие с вещью свободного кроя.

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Блейзер оверсайз

Если в вашем гардеробе есть такая вещь, то считайте, что у вас больше нет проблем с созданием дорогих образов. А все потому, что блейзер оверсайз любой лук делает гламурным. Вы можете выбрать любое сочетание: блейзер с джинсами, или брюками, или юбкой, или платьем, или даже шортами.

Вязаные вещи

Вязка наподобие «косички» на какое-то время перешла в «бабушкины» тренды. Но сейчас, когда стилисты призывают привносить в образы нотки ретро, такая вязка уместна и актуальна как никогда. Добавьте свитер с «косичками» к простым джинсам — и получите стильный лук.

Юбка и высокие сапоги

Беспроигрышное в этом году сочетание. Интересно, что высокие сапоги в 2022 году актуальны даже летом. Комбинируйте такую обувь с юбкой-миди для создания образа в деловом стиле — и не прогадаете.

Монохром

Монохромный ансамбль — актуальная тенденция-2022. Вы можете выбрать одежду любого цвета на свое усмотрение, но если вам хочется создать дорогой образ, то выбирайте белый. Именно этот цвет ассоциируется с богатством и аристократией.

Длинное пальто

Сестры Олсен обожают длинные пальто. Возможно, благодаря этим стильным штучкам и произошла популяризация данного вида верхней одежды. Чтобы образ не получился тривиальным, поищите пальто в стиле блейзера. Таким образом сможете задействовать в одном луке сразу два актуальных тренда. Дополните образ головным убором в виде широкополой шляпы или бейсболки.