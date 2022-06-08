 

Суд лишил продюсера Разина прав на песни «Ласкового мая»

08.06.2022, 18:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Переход прав на песни «Ласкового мая» от автора Сергея Кузнецова продюсеру Андрею Разину отменен решением Ставропольского краевого суда, сообщила представляющая Юрия Шатунова адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.

«Сегодняшнее решение станет переломным моментом в многочисленных спорах между Андреем Разиным и Юрием Шатуновым о правах как на произведения «Ласкового мая», так и на товарные знаки «Ласковый май», – сообщила Мухтарова-Казарновская РИА «Новости».

Юрист отметила, что Разин в 2005 году обратился в Промышленный райсуд с иском о признании факта обладания им с 29 декабря 1992 года правами на 27 песен «Ласкового мая» на основании договора, заключенного с Кузнецовым в тот день.

Иск был удовлетворен. В 2020 году Шатунов добился права на обжалование решения, и суд отменил это решение, добавила она.

В 2016 году Пресненский суд Москвы провел почерковедческую экспертизу подписи Кузнецова на договоре 1992 года, эксперты пришли к выводу, что подпись на контракте не его.

«Ласковый май» – музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы «Мираж». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12.21 / Мужчину ранили ножом во время драки в центре Москвы

02.07.21 / За первый день действия рынка земли в Украине были заключены только три договора по “подмораторным” землям – министр агрополитики

14.06.21 / Суд в Минске не удовлетворил жалобу на задержание девушки оппозиционного журналиста Протасевича

26.03.21 / Путин и Пашинян отметили в разговоре стабилизацию в Карабахе

15.07.21 / Новую вспышку COVID-19 в Украине уже этим летом прогнозируют эксперты Киевской школы экономики

12.09.20 / В Украине второй день подряд более 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

20.01.21 / До конца отопительного сезона тарифы на тепло в Украине повышать не будут – Кличко

03.11.20 / Стало известно о вероятности проведения Евро-2020 целиком в России

10.07.21 / Азербайджан заявил об обстреле позиций на границе с Арменией

18.12.21 / Дворкович заявил о желании переизбираться на пост президента FIDE

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика