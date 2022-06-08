В ЛНР предложили назвать в Москве именем республики набережную у посольства Британии

И. о. начальника Центра гуманитарного образования Луганского государственного аграрного университета, доктор исторических наук, доцент Дмитрий Крысенко предложил переименовать Смоленскую набережную в честь Луганской народной республики (ЛНР).

«Название одной из площадей Москвы именем Донецкой народной республики морально оправдано. Весьма метким является и выбор локации – перед посольством США. На мой взгляд, именем ЛНР было бы уместно назвать улицу, на которой находится посольство Великобритании, – ныне Смоленская набережная», – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что «как уроженец и житель Луганска, житель ЛНР испытываю гордость фактом названия именем своей республики площади в Москве – центре притяжения всех здоровых политических сил мира».

Как информировали в среду в московской мэрии, москвичи проголосовали за то, чтобы территория у посольства США стала площадью ДНР. Позже в городе выберут площадь или улицу для наименования в честь ЛНР, отмечалось в сообщении. Депутаты Мосгордумы в свою очередь предложили назвать площадью Луганской народной республики территорию у посольства Германии.

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