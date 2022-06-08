Zara и Bershka планируют возвращение на российский рынок этим летом

Как стало известно, на российский рынок Inditex хочет вернуться до конца лета. Об этом рассказала директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева, ее слова приводит RT.

Причем, возможно, некоторые магазины начнут работать уже в июне. В первую очередь, по данным “Царьград”, речь идет о брендах Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Oysho.

Специалисты считают, что компания не может пропустить летний период, так как обычно именно эти месяцы являются самыми прибыльными для брендов. Отмечается, что возвращение будет происходить постепенно, пишет Общественная служба новостей.