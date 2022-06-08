В Москве 4 июня пройдет парад ретротранспорта

Парад ретротранспорта является одним из любимых мероприятий москвичей. За много лет он стал доброй городской традицией. В апреле парад собрал около 20 тысяч зрителей даже в условиях плохой погоды, поэтому жителям и гостям российской столицы вновь покажут старинные трамваи и уникальные автомобили.

На сей раз показ ретромашин пройдет на

Чистопрудном бульваре. Гостей ждут в субботу, 4 июня, с 11:00. Автомобильный праздник продлится до 17:00. Участники мероприятия увидят порядка 30 единиц транспорта, в числе которых городские трамваи разных поколений, легендарные советские грузовики МАЗ и ГАЗ из коллекции Музея транспорта Москвы, а также автомобили и мотоциклы прошлых лет.

Кроме того, впервые москвичи смогут лицезреть уникальны экспонаты Музея гаража особого назначения ФСО России. Колонна транспорта начнет движение в 10:30 от станции метро “Новокузнецкая”, через 30 минут машины прибудут на Чистопрудный бульвар.

И не только машины… От Покровских Ворот до метро “Чистые пруды” во главе колонны пойдет настоящая конка, запряженная лошадьми. Не секрет, что именно с них началась история трамваев в Москве. К слову, этот вид транспорта появился в городе в конце XIX века.

Кроме того, в параде примут участие трамвайные вагоны типа Ф (фонарный) 1908 года выпуска, поезд из вагонов КМ (коломенский моторный) и КП (коломенский прицепной) 1930-х годов, вагон МТВ-82 1948 года выпуска. Подробно рассмотреть технику можно будет до 17:00 на Чистопрудном бульваре.

Там же будет организована большая интерактивная зона для посетителей. Гости праздника смогут посмотреть точку диспетчера депо и импровизированный городской дворик. Атмосферу старой Москвы помогут воссоздать исторические реконструкторы.

Кроме того, организаторы парада

ретротранспорта подготовили для участников мероприятия различные настольные и подвижные игры. Посетителям также предложат станцевать под музыку XX века. Все желающие смогут вспомнить молодость и пройти посвящение в пионеры. На бульваре установят стойки с напитками, мороженым и самоваром, где будут наливать бесплатный чай. Для гостей выступят члены проекта “Музыка в метро”.

Важно отметить, что из-за парада в субботу, 4 июня, в Москве изменится схема движения транспорта. Сразу на нескольких центральных улицах введут ограничения на парковку. Так, с 08:00 до 10:30 закроют Садовнический проезд, а с 11:00 до 17:00 — Чистопрудный бульвар и Белгородский проезд. С 10:30 до 11:00 перекроют не более чем на 10 минут Большой Устьинский мост, участки Устьинского и Садовнического проездов, Яузского и Покровского бульваров. Также введут ограничения на парковку на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде с 00:01 3 июня и до конца парада.