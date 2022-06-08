 

Закон к убийце будет строг: корову ждет тюремный срок

08.06.2022, 18:10, Разное
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Есть еще на свете страны вроде Южного Судана, где не только «вор должен сидеть в тюрьме», но и любой, совершивший преступление, не говоря уже об убийце! Там могут присудить и присуждают тюремный срок даже животному.

А что, забодало в том самом Южном Судане четвероногое до смерти двуногого, так пусть отвечает за свой неукротимый нрав. Недавно там взяли под стражу корову и обвиняют в жестоком убийстве мальчика 12 лет, за что по местным законам положено тюремное заключение. Если докажут ее вину, конечно. А это вполне возможно. Прецедент уже был недавно — за аналогичное преступление по отношению к женщине барану присудили три года каторжных работ.

В одном из самых странных заявлений, когда-либо сделанных полицией, власти Южного Судана подтвердили, что арестовали корову за убийство 12-летнего мальчика. Дескать, местные стражи порядка задержали животное вместе с его владельцем после того, как оно якобы напало на ребенка возле фермы в Озерном штате. Причем жестокость атаки быка была столь сильна, что ребенок был убит мгновенно.

Почему-то журналист dailystar.co.uk путается, называя животное в статье то коровой, то быком. Видать, проблемы с гендерной принадлежностью в Британии зашли так далеко, что даже с родом бодливого существа постоянные неувязки. По словам майора Элайджи Мабора, представляющего полицию Южного Судана, животное «арестовано:

«Бык сейчас находится под арестом в полицейском участке в центральном округе Румбек. Мальчик был доставлен в больницу для вскрытия, после чего его забрали домой для погребения».

Удивительно, но это уже не первый случай, когда в стране сажают под арест, обвиняют и заключают в тюрьму животное. Всего месяц назад там арестовали барана и обвинили в убийстве 45-летней женщины. В результате жестокого нападения животное несколько раз ударило Адхиеу Чапинг по ребрам, после чего она скончалась от полученных ран.

Выступая во время ареста барана, представитель полиции пояснил:

«Владелец не виновен, но преступление совершено именно бараном, а потому он заслуживает ареста. Наша роль как полиции — обеспечивать безопасность и разнимать драки».

На прошлой неделе тот баран был приговорен к каторжным работам в военном лагере, где он будет находиться в течение трех лет. А после освобождения его отдадут семье Чапинга — в соответствии с законами и традициями страны, где любое убившее человека домашнее животное после отбытия наказания автоматически передается семье жертвы в качестве компенсации. Та же участь ждет и корову, сиречь быка.

Источники информации и фото: dailystar.co.uk, ladbible.com

Ненадежный источник: РИА Fognews



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