Цвет лайма или печатные буквы. Микротренды в одежде на 2022 год

Есть тренды, которые зависят от конкретного сезона. А есть те, которые сохраняют свою актуальность целый год. Вот какие долгосрочные тенденции на весь 2022 год в одежде и аксессуарах выделяют бьюти-эксперты.

Цвет лайма

Если говорить об актуальных оттенках, то можно выделить цвет лайма. Это весьма жизнеутверждающий цвет, и образы с такой одеждой получаются крайне оптимистичными.

Принт в полоску

Чем ярче будут цвета, тем лучше. Обратите внимание, что полоски могут быть самой разной ширины и конфигурации. По желанию вы можете выбрать горизонтальные или вертикальные линии.

Печатные буквы

Такой принт был актуален в нулевые, и он вернулся к нам практически в неизменном виде сейчас. Буквы могут располагаться в хаотичном порядке или образовывать отдельные слова.

Деним и завышенная талия

Можете смело составлять наряд из джинсовых вещей. Например, джинсов и куртки. А чтобы такой образ получился более современным, добавьте джинсовый пояс, чтобы подчеркнуть талию.

Пэчворк

Так называется техника сшивания лоскутов из разных тканей для получения нового цельного изделия. В этом году в тренде и изделия, выполненные в данной технике, и также просто ткань с принтом, имитирующим пэчворк.

Корсетные топы

Создать элегантный и одновременно кокетливый образ можно с помощью корсетных топов. Обратите внимание, что их не нужно затягивать так туго, как это делали во времена появления данных изделий.

Жемчужные детали

Этот камень — настоящий хит этого года. В моде и одежда с инкрустацией жемчугом, и украшения из этого камня. Жемчуг присутствует даже в макияже, но это уже вариант для самых смелых и креативных.

Виниловые ткани

Изделия из ткани, имитирующей винил, пользуются большим спросом. Причем речь идет не только о плащах или тренчах, но также и о юбках и даже косынках (которые используют в качестве головного убора).