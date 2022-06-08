Чтобы суставы и мышцы оставались молодыми: пилатес-тренировка для дома и спортзала

Практике пилатеса уже почти 100 лет, и со временем это учение о целительстве и реабилитации становится все более популярным. Изобретенный некогда Джозефом Пилатесом комплекс упражнений сегодня практикуется в спортзалах и студиях по всему миру. Это практика взаимодействия ума и тела, когда дыхание соответствует движению, невероятно функциональная и способная исцелять как тело, так и дух.

Как появился пилатес

Эту полезную практику изобрел и довел до совершенства немец по имени Джозеф Пилатес. Будучи в детстве очень болезненным ребенком, он сам стал работать над собой, заниматься, изобретая все новые упражнения для развития мышц, укрепления костей, а также обретение внутренней гармонии. Его теория основывалась на использовании дыхания для сосредоточения ума на настоящем моменте и связи со своим телом.

Во время войны Джозеф Пилатес помогал своим сокамерникам развить мышечную силу в лагере для интернированных немцев на острове Мэн. Позже он переехал в США и открыл свою школу пилатеса, где стал обучать всех желающих исцелению своего тела и духа. Главные плюсы пилатеса — низкая интенсивность, малое воздействие и инклюзивность. Упражнения сосредоточены на выравнивании позвоночника и крошечных мышцах, которые поддерживают опорно-двигательную систему.

Упражнения пилатеса можно очень просто выполнять в кресле, на коврике или с использованием различного оборудования — от стула до тренажера. Делать эти простые движения и получать от них пользу может каждый, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Вот, например, омолаживающая тренировка для дома, помогающая сохранить суставы и мышцы молодыми.

Ягодичный мостик

Это упражнение одновременно укрепит ваши ягодицы и растянет нижнюю часть позвоночника. Лягте на спину, расслабьтесь, думайте о своем позвоночнике как о жемчужном ожерелье. Выгните спину и оторвите ее от пола, сгибая таз и напрягая ягодицы, пока ваше тело не станет прямой линией в верхней точке.

Затем снова опуститесь вниз, все еще сжимая ягодицы, пока не приземлитесь тазом на пол. Это упражнение здорово делать сразу после пробуждения, когда ваш позвоночник еще расслаблен и податлив. Не спешите, прогиб выполняйте плавно, чтобы позвонки не были перегружены.

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Скручивание бедра

Лягте на пол, широко раскинув руки ладонями вниз. Приподнимитесь, стабилизируйте корпус, упритесь руками в пол. Держите спину ровной, насколько это возможно, и поворачивайте бедра вверх и в сторону, затем вверх и в другую сторону, держа колени вместе. Можете согнуть их, но не касайтесь ступнями пола. Выполните по 10 скруживаний на каждую сторону.

Подъемы с прогибом

Они хороши для укрепления верхней и средней части спины и имеют большое значение для устранения повреждений позвоночника. Лягте на пол лицом вниз, положив одну руку поверх другой и касаясь их лбом. Поставив ноги вместе, оторвите голову от рук и войдите в низкое зависание на вдохе. Выдохните, чтобы опуститься вниз.

Попробуйте сдвинуть лопатки за спиной и максимально расправить ключицы во время подъема. Так будет задействовано как можно больше мышц, поддерживающих поясничный отдел позвоночника.

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Укрепление тазового дна

Это нормально, когда с возрастом мышцы тазового дна расслабляются, но поскольку эти мышцы отвечают за стабилизацию таза и его органов, важно поддерживать силу этой области. Снижение тонуса тазового дна может привести к ряду различных проблем, включая недержание мочи, боли в пояснице.

Есть несколько различных способов задействовать тазовое дно. Простой, но эффективный способ — упражнение пилатеса, известное как «постукивание пальцами ног». Лежа на спине, сделайте глубокий вдох, а на выдохе аккуратно подтяните одну ногу за другой к положению прямого угла. Сосредоточьтесь на задействовании тазового дна и втягивании живота к позвоночнику. Повторите по 10 раз на каждую ногу.

Плотность костей и упражнения с низкой ударной нагрузкой

Мы все знаем, что упражнения полезны для нас, но может быть трудно мотивировать себя выполнять изнурительную тренировку HIIT в конце долгого рабочего дня. Доказано, что регулярные малоинтенсивные тренировки, такие как barre и пилатес, очень эффективны для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы и, следовательно, помогают поддерживать здоровый обмен веществ.

Тренировки с низкой ударной нагрузкой позволяют суставам оставаться безопасными и стабильными (что невероятно важно с возрастом). В то же время вы будете работать над развитием мышечной массы и выносливости, а также увеличивать частоту сердечных сокращений. Тренировки с низким воздействием особенно полезны для увеличения плотности костей, что жизненно важно для предотвращения остеопороза.

Статические выпады

Статические выпады — отличный способ быстро потренироваться. Упражнение сосредоточено на выравнивании плеч, задействует брюшную стенку и укрепляет квадрицепсы и ягодицы. Встаньте прямо, сделайте шаг вперед и зафиксируйте так ногу. Затем согните ее в колене и сделайте приседание. Задняя нога должна едва коснуться коленом пола.

Делая эти упражнения регулярно, вы будете поддерживать здоровье своих мышц и суставов долгие годы. Пилатес не только поможет вам быть в хорошей физической форме, но и придаст внутреннюю гармонию, приведет в норму энергетические потоки. Вы почувствуете себя более активными, молодыми и сильными телом и духом.