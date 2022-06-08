В Германии впервые посадили чиновника за взятку в рублях

Пять лет тюремного заключения дал суд федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания чиновнику Гансу Шнитке из Шверина, выдавшему разрешение российской компании “Газпром” на прокладку наземного участка газопровода “Северный поток-2”.

Примечательно, что впервые в истории коррупционных расследований взятка немецкому чиновнику была предложена в российских рублях.

– Суд установил, что на имя гражданина Шнитке были открыты валютный и рублёвый счета в Газпромбанке. На них переводились средства преимущественно в рублях. Далее он тратил их в России приобретая недвижимость и автомобили. Среди его приобретений загородный дом в Орловской области, а также два автомобиля “Лада Гранта” и УАЗ “Патриот”. Также дочь Шнитке смогла поступить на бюджетное отделение престижного университета “Синергия” и получила путевку в детский трудовой лагерь “Артек”, – сообщается в пресс-релизе.

Шнитке полностью признал свою вину и сообщил о готовности понести наказание. Также он пояснил причину, по которой брал взятку в рублях.

– Рублёвые транзакции, в отличие от транзакций в евро и долларах, не отслеживаются эффективно. Я думал, что если тратить их в России, это не станет достоянием общественности, – сказал подсудимый.

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