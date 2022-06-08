В Госдуме предложили разрешить назначать опекунов детям при отсутствии статуса сироты

В приютах сегодня находится 17 тыс. детей, которые не могут быть размещены в семьях, поскольку не имеют официального статуса сироты, сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Он отметил, что в качестве решения предложено отразить в законодательстве возможность назначать детям опекунов при согласии их родителей на этот шаг.

Согласно текущему Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» дети, фактически оставшиеся без попечения родителей, но не имеющие статуса сироты, не могут получить опеку и получать положенные сиротам меры поддержки. Орган опеки сегодня наделен правом назначать опекуна или попечителя, но не обязан этого делать. В связи с тем, что законодательство фактически оставляет этот важнейший вопрос на усмотрение органов опеки в каждом конкретном случае, единый подход к защите прав и интересов таких детей отсутствует, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Довольно часто такие дети направляются в медицинские учреждения либо организации социального обслуживания на основании акта отдела МВД о выявлении беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего, независимо от наличия родственников, готовых временно принять на себя обязанности по уходу и воспитанию ребенка. 17 тыс. ребят ожидают в государственных учреждениях свою судьбу, находясь там как бы временно, но порой – годами вне семьи и семейного воспитания. Такие меры однозначно создают для ребенка дополнительную стрессовую ситуацию, вместо того, чтобы отдать бабушке, тете или кому-то из близких, ребенка закрывают в соцучреждении», – сказал Метелев.

Депутат добавил, комитет проработает изменения в законодательстве, которые позволят передавать детей без официального статуса сироты под временную опеку, для этого на базе Комитета будет создана профильная рабочая группа.

Председатель Правления благотворительного фонда «Арифметика Добра» Наиля Новожилова отметила, что в соцучреждениях сегодня воспитываются 52 291 ребенок, при этом только 35 тыс. детей официально имеют статус сироты.

«Важной и приоритетной задачей является сохранение кровной семьи для них и избежание помещения ребенка в приют. Приют – это концентрация большого количества детей, которые не знают своего будущего. Они живут в учреждении с диким стрессом, процветает обмен негативным опытом. Исследования говорят о том, что нужно пытаться сохранить кровную семью, если это не удается – нужно помещать ребенка к значимым для него людям: крестная, отчим или мачеха», – сказала Новожилова.

В прошлом году Метелев в сотрудничестве с благотворительными фондами разработал инициативу «Семья вместо детского дома» в рамках проекта «Одобрено». В рамках инициативы сформулированы решения, которые помогут улучшить ситуацию в этой сфере. В соавторстве с другими парламентариями Метелев уже внес два законопроекта в Госдуму – по льготному поступлению в колледжи, как обещали, и по регистрации сирот по месту жительства в муниципальной администрации с целью получения ими мер поддержки. Также, по словам депутата, идет работа над законопроектом, изменяющим принцип выплаты пособий по безработице выпускникам детских домов, с целью их мотивации к трудоустройству, инициатива уже получила поддержку Минтруда.

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