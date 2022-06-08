В Тамбовской области застрелили главу крупного агрохолдинга

В Тамбовской области нашли застреленным руководителя одного из крупных агрохолдингов – группы компаний «АСБ» Юрия Хохлова, его якобы застрелил местный предприниматель Юрий Левкин, сообщают СМИ.

Убийство произошло на территории агрофирмы «Рудовская», его застрелил из ружья «Вепрь» местный 50-летний бизнесмен Левкин, пишет V1.ru со ссылкой на Telegram-каналы.

После этого подозреваемый уехал на машине, приехал к пруду Мысевка, расположенного в двух километрах от места преступления, где покончил с собой.

ГК «АСБ» включает в себя семь предприятий в агробизнесе и сельскохозяйственной переработке. Подразделения располагаются в Тамбовской, Воронежской, Пензенской и Волгоградской областях.

В Волгоградской области у ГК работает пункт хранения зерна «Гора Восточная», расположенный в Урюпинском районе. Пункт входит в состав ООО «Грибановский сахарный завод». Хранилище вмещает до 40 тыс. тонн зерновых и бобовых культур.

По данным Telegram-каналов, Левкин и Хохлов с 2018 года делили землю в Тамбовской области. 8 июня они планировали встретиться, но не смогли договориться, после чего Левкин совершил нападение.

Следственное управление СК по Тамбовской области возбудило уголовное дело.

«По версии следствия, утром 8 июня между потерпевшим и местным фермером в поле на окраине села Рудовка произошел словесный конфликт, в ходе которого последний выстрелил из имеющегося у него ружья в потерпевшего, после чего скрылся. Через непродолжительное время его тело было обнаружено в автомобиле на берегу водоема недалеко от села Рудовка», – заключили в ведомстве.

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