 

Киев скрыл от Запада информацию о потерях среди украинских войск

08.06.2022, 17:30, Новости дня
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Киев скрывает от Вашингтона и других партнеров на Западе информацию о потерях среди украинских войск, пишет The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.

По их словам, Украина хочет предоставлять картину своей силы как общественности, так и близким партнерам, информирует «Комсомольская правда».

«Правительство не хочет делиться информацией, которая может говорить об ослаблении решимости и создать впечатление, что они (Украина) могут проиграть войну. По сути, украинские чиновники не хотят представлять информацию, которая подтолкнет США и других западных партнеров замедлить поставки оружия», – пишет газета, со ссылкой на The New York Times.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные боевые потери Украины составляют порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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