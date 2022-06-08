Мода в помощь: какие трендовые наряды 2022 года помогут замаскировать живот

Редко кто из женщин бывает доволен своей фигурой на сто процентов. Кого-то не устраивает объем бедер, кого-то размер груди, а кого-то — выпирающий животик. Если вы комплексуете по поводу последнего пункта, тогда возьмите на вооружение следующие идеи образов.

Костюмы оверсайз

Такие вещи реально стройнят и помогают скрыть любые несовершенства фигуры. Никто не рассмотрит ваших полных бедер, целлюлита на ногах или складочек на животе. Возможно, поэтому костюмы оверсайз так полюбились многим модницам во всем мире.

Создайте монохромный ансамбль из брюк свободного кроя и пиджака оверсайз. Если выберете одежду белоснежного цвета, тогда получите образ дорогой леди из высшего общества.

Юбки с принтом

Лучший способ что-то скрыть — это просто отвлечь от него внимание. В качестве примера – образ модели на фото выше. Здесь видно, что кофта облегающая, а юбка приталенная. Но несмотря на это, не видны недостатки фигуры из-за пестрого принта юбки. Расцветка изделия включает в себя множество элементов разных цветов, поэтому разглядеть какие-то складочки на животе не представляется возможным. Плюс сверху наброшена удлиненная кофта, скрывающая бедра и бока.

Колор-блок

Данная техника предполагает совмещение в одном образе вещи разных ярких цветов. Количество ограничено: максимум три насыщенных оттенка. В данном случае (на фото модели выше) представлен комплект из брюк свободно кроя с высокой талией фиолетового цвета и пальто насыщенного зеленого цвета. Базовой является белоснежная водолазка. С помощью техники колор-блок, как мы видим, тоже удается скрыть животик.

Объемные детали

Если хотите скрыть недостатки фигуры, то смело выбирайте вещи с объемными элементами. Например, с рюшами, оборками, с рукавами-воланами. Отвлечет внимание от живота в том числе и V-образный глубокий вырез.

Брюки с поясом

Штаны свободного кроя с высокой посадкой и с поясным ремнем позволят вам выглядеть более подтянутой и стройной. Вы буквально можете уменьшить живот, затянув его пояском потуже. Только не переусердствуйте. Помните, что комфорт и удобство все же в приоритете. Будет достаточно подобрать темные брюки — и на контрасте с ними какую-нибудь яркую блузу.

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Короткие юбки и платья

Вам не нравится ваш живот или ваш бюст, зато вы гордитесь своими стройными ногами? Тогда привлекайте внимание к ним с помощью нарядов из мини-юбок или коротеньких платьев. Очень правильная стратегия не ликвидировать свои слабые стороны, а укреплять сильные. Это, кстати, правило, которым пользуются успешные люди.

Юбка с жакетом

Скорректировать силуэт и создать женственные соблазнительные пропорции фигуры поможет беспроигрышный ансамбль, состоящий из приталенного жакета и короткой юбки. Обратите внимание на плиссированные юбки: они в моде в этом году.

Юбки с жакетом гармонично сочетаются как с элегантной обувью на каблуках, так и с ботинками на шнуровке и на массивной подошве.

Джинсы с высокой посадкой

Если вы комплексуете по поводу неидеального живота, тогда вам лучше отказаться от ношения брюк любых фасонов с низкой посадкой. А вот джинсы с высокой талией буду как раз кстати. Вам не составит труда с помощью поясного ремня обозначить талию и спрятать живот. Вы можете использовать широкие поясные ремни, чтобы скрыть и замаскировать складки на боках.

Меховые пальто и широкие штаны

Объемная верхняя одежда подходит всем независимо от комплекции и типа фигуры. В таких вещах невозможно будет при всем желании разглядеть какие-то изъяны вашей фигуры. В прохладную погоду можете смело надевать длинные плащи или пальто, особенно меховые и объемные. В теплую погоду вам выручат туники или блейзеры оверсайз, а также просторные штаны и комбинезоны.