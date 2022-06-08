Чувство внутреннего оцепенения: что такое “болезнь пустого сердца”

Современная жизнь с каждым годом становится все стремительнее и сложнее. И все чаще психоаналитики сталкиваются с таким явлением у пациентов, как «болезнь пустого сердца». Это относительно новое явление, поражающее молодых людей. Их преследует чувство бессмысленности, заставляя сомневаться, стоит ли вообще жить. Затяжная депрессия и даже суицидальные мысли могут сопровождать “пустое сердце”, и эта тенденция во всем становится все более распространенной.

Болезнь чаще встречается в азиатских странах

Психоаналитики рассматривают “болезнь пустого сердца” как новый взгляд на депрессию у молодых китайских пациентов. Профессор Сюй Кайвэнь из центра обучения и консультирования по вопросам психического здоровья в ведущем китайском Пекинском университете впервые описал пустое сердце на образовательной конференции в 2016 году. Он рассказал о студентах, которые поступают в элитные университеты, но прибывают туда с «пустым сердцем», не чувствуя смысла в своей жизни.

Многие китайские подростки демонстрируют целеустремленную преданность своим академическим усилиям. Они отказываются от других интересов, ограничивая досуг и даже дружбу. Благодаря своим усилиям они достигают вершины успеха: именно то, чего хотели для них их родители. Но потом перед ними встает вопрос, которого нет ни на одном экзамене: почему им это так важно? И ответа на него молодые люди не находят.

Внутренняя пустота — беда современных подростков

Для многих из успешных китайских студентов — по одной оценке, более 40% — отличная учеба оборачивается внутренней пустотой. Они испытывают чувство тщетности в отношении своей жизни и достижений. Эти люди умны, молоды, трудолюбивы и целеустремленны, но совершенно опустошены. Реакция студентов на это предварительное исследование была широко подтверждающей.

Один из них написал в анонимном отзыве: «Я принадлежу к этим 40%… На самом деле я не раз думал о том, чтобы покончить с собой». Один студент-психотерапевт высказал мнение, что дело не только в сердце, но и в случае «пустого я», потому что эти молодые люди принципиально не знают, кто они такие. Такие чувства быстро становятся все более распространенными, особенно с началом пандемии.

Почему в западных странах таких нарушений меньше

Аналогичное явление можно наблюдать и в контексте западной культуры, но гораздо реже. Имеется в виду архетипический подростковый поиск смысла своей жизни. Подростки и молодые люди с их вновь обретенной способностью к абстрактному и символическому мышлению часто задают вопросы о смысле жизни, начинают искать этот смысл и бояться сложностей мира. Подростковая тревога не является чем-то новым.

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Болезнь пустого сердца, напротив, представляет собой нечто большее. Она вписывается не в сферу нормального подросткового экзистенциализма, а, скорее, в континуум, включающий хроническую, часто изнурительную тревогу, а также депрессию и частые суицидальные мысли. Причина этого различия в значительной степени культурная.

“Болезнь пустого сердца” в Китае была усилена политикой «одна семья — один ребенок». Большинство китайских подростков и молодых людей являются единственными носителями надежд и наследия своих родителей. Это явление только возрастает, когда китайская культура настаивает на том, чтобы они полностью посвящали себя будущему своих семей. На более широком социальном уровне “болезнь пустого сердца” является результатом слишком больших амбиций и ответственности.

«Лишние» люди в современном обществе

В сегодняшнем Китае с его быстро меняющимися социальными ожиданиями мы можем видеть, как люди чувствуют себя исключенными и оставленными позади, даже когда они поднимаются по карьерной лестнице. Но это не так уж отличается от судьбы многих европейских или американских молодых людей, которые погрязли в выпивке и вечеринках в отчаянной попытке скрыть внутреннее чувство бессмысленности и страха перед будущим.

Хотя это не новый способ чувствовать, размышление о множестве разновидностей “пустых сердец”, восточных и западных, помогает понять современные версии внутренней тщетности. Специалисты-психоаналитики могут помочь человеку найти смысл своей жизни, но для этого нужно осознать проблему и обратиться за помощью вовремя. Ведь ценнее жизни нет ничего, и важно понять это до того, как чувство пустоты в сердце станет невыносимым.