 

В акватории Байкала зарегистрировано сильное землетрясение

08.06.2022, 16:04, Новости дня
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В акватории озера Байкал и на территории Бурятии произошло сильное землетрясение, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

«В 20.38 (15.38 мск) от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН Иркутска в ОДС ЦУКС поступила информация о том, что в 20.24 произошло сейсмособытие в акватории озера Байкал. Магнитуда 6,4», – говорится в сообщении на сайте республиканского ГУ МЧС.

Эпицентр землетрясения располагался в 35 километрах к западу от населенного пункта Посольское Кабанского района.

Толчки ощущались на территории региона. Ведомство планирует провести проверку социально значимых объектов.

К данному моменту информации о пострадавших и разрушениях в оперативную дежурную смену ЦУКС регионального ГУ МЧС не поступало.

Ранее во вторник землетрясение произошло у берегов Тайваня.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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