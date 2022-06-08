 

В Вильнюсе решили снести памятник советским воинам

08.06.2022, 16:04, Новости дня
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Вильнюсский городской совет принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее захоронение освободителей Литвы, информирует пресс-служба горсовета.

«Мемориал советским воинам не останется на столичном Антакальнисском кладбище – так сегодня решил городской совет… В конце апреля были изменены критерии оценки ценностей культурного наследия, после чего появились условия для отмены правовой охраны для объектов, на которых изображаются символы, скульптуры, изображения, пропагандирующие действия нацистской Германии или армии СССР», – приводит сообщение РИА «Новости».

Как информирует пресс-служба, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс на заседании горсовета назвал мемориал «не соответствующим могилам милитаристским монстром».

В понедельник Департамент культурного наследия Литвы исключил шесть стел, изображающих советских воинов, из списка охраняемых ценностей. Ранее комплекс имел уровень регионального значения, поэтому для сноса скульптуры необходимо было изменить правовой регламент, информирует пресс-служба.

Власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в стране Дня Победы 9 мая. Дату заранее объявили «днем траура по жертвам на Украине», запретили массовые мероприятия в этот день, а тех, кто выйдет с цветами к памятникам советским воинам, назвали «нелояльными».

Памятник Освободителям в рижском парке Победы, в прежние годы служивший эпицентром празднований, оцепили двойным забором. Несмотря на это жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили к памятнику новые букеты.

12 мая парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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