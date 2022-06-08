 

В новые квартиры по программе реновации переехали 56 тысяч москвичей

08.06.2022, 15:47, Разное
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Жители 514 ветхих домов получают ключи от квартир в 182 новостройках. С начала реализации программы реновации переселение коснулось более 86 тысяч человек, уточнил Бочкарев.

“Из которых порядка 56 тысяч – уже отпраздновали новоселье”, – добавил глава столичного стройкомплекса.

Из 514 домов 95 демонтированы по технологии “умного сноса”. К демонтажу готовятся 102 здания, а пять расселенных домов планируется реконструировать.

Больше всего расселенных зданий располагалось в Восточном и Западном административном округах – по 31 дому. Еще 24 расселено на юго-западе столицы.

С начала 2022 года под заселение передано 33 новостройки, отмечал ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Программа реновации сохраняет хороший темп, подчеркнул он.

В 2021 году программа впервые вышла на объем в миллион квадратных метров жилья. Планируется, что к 2026-2027 годам по реновации будут строить до трех миллионов квадратных метров жилья в год.

Новые дома возводятся рядом со старыми. Переселенцам не приходится менять привычную среду. Они продолжают пользоваться теми же социальными объектами, остановками общественного транспорта, станциями метро, магазинами и местами отдыха.

Переселенцы получают современное жилье с полной отделкой класса комфорт. Людям остается только перевезти вещи.

Город помогает москвичам с переселением. В новостройках работают центры информирования граждан, где можно проконсультироваться и решить возникающие проблемы.

Часть нежилых помещений в новых домах идет под коммерческие цели. На первых этажах ранее построенных зданий разместились уже больше 200 предприятий малого бизнеса – аптеки, кафе, магазины, парикмахерские и прочее.

В декабре 2021 года правительство Москвы внесло изменения в правовые акты города, которые упрощают административные процедуры и позволяют сократить сроки строительства объектов по программе реновации. Для реализации программы подобрано 350 стартовых площадок, где можно построить 8,4 миллиона квадратных метров жилья.

Московская программа реновации стартовала в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов. Улучшить жилищные условия смогут около миллиона человек.

Программа реновации разделена на три этапа. Сейчас идет первый. Второй продлится с 2025 по 2028 годы, третий – с 2029 по 2032 годы.



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