 

В Москве отремонтируют свыше 14 тысяч подъездов до конца 2022 года

08.06.2022, 15:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Подъезд – лицо дома, поэтому очень важно содержать его в порядке и проводить капитальный ремонт, когда это становится необходимо. Так, в разных районах Москвы до конца 2022 года приведут в лучший вид свыше 14 тысяч подъездов многоэтажных домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Косметический ремонт должны провести во всех подъездах. Однако работ может быть гораздо больше, если это, например, дом-памятник, нуждающийся в более тщательной реставрации. В общем, перечень работ зависит от состояния здания. С графиком ознакомят жителей заранее. Эта информация появится на информационных стендах и в местах общего пользования.

“Содержанию подъездов жилых домов в нормативном состоянии уделяется особое внимание”, – отметил Бирюков.

По его словам, в Москве сформирован единый подход к проведению ремонта подъездов. Покраска входных групп, потолков и стен – это обязательный пункт. Штукатурку меняют в том случае, если ее состояние неудовлетворительное. Также обращают внимание на окна и двери в холлах и тамбурах, перила и ступени, таблички этажности и осветительные приборы. Их также ремонтируют или меняют при необходимости.

Кстати, также сообщается, что свыше 220 многоквартирных домов отремонтируют в Северо-Восточном административном округе (СВАО) в 2022 году. Самые высокие здания, которые будут приведены в порядок, находятся в Отрадном (Каргопольская улица, дом 2; улица Санникова, дом 15, корпус 2; улица Хачатуряна, дом 7) и построены в 1983–1984 годах по типовым проектам.

А в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) преобразятся 127 домов в этом году. Самое низкое здание, которое в скором времени приведут в порядок, располагается в Печатниках (1-я Курьяновская улица, дом 17). В этом же районе находится и самый высокий дом, готовящийся к ремонту (улица Полбина, дом 4).

Ранее “Дни.ру” писали о том, жители 514 ветхих домов получают ключи от квартир в 182 новостройках. С начала реализации программы реновации переселение коснулось более 86 тысяч человек, из которых 56 тысяч уже отпраздновали новоселье.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03.21 / Андерсу Брейвику запретили посещать тюремный тир

03.06.22 / Француженки знают, как ухаживать за кожей. Почему нельзя забывать про мицеллярную воду и красное вино

22.06.21 / Встретились, полюбили, прожили всю жизнь. Почему Твардовский не писал о любви и не повысил в звании рядового Теркина

18.02.22 / Вышел первый трейлер фильма “Элвис” с новым бойфрендом Кайи Гербер в главной роли

26.05.21 / Муж и жена: Джаред Лето и Энн Хэтэуэй на съемках в Нью-Йорке

19.03.21 / «Отряды Путина» назвали Байдена старым маразматиком

27.01.22 / «Чем твои гномики думают, когда такое говорят?»: опубликована секретная переписка Чубайса с Набиуллиной

09.03.21 / ЕС проигрывает России вакцинную гонку в центральной и юго-восточной Европе

28.11.20 / Дмитрий Рогозин будет представлять Россию на Евровидении-2021

20.04.22 / Саудовская Аравия выйдет из совместного с США и Францией проекта строительства халяльного Диснейленда в Мекке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика