 

Километры и метры будут заменены верстами и вершками

08.06.2022, 15:32, Разное
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На пленарном заседании Госдумы был поднят вопрос о возвращении России к истокам русской системы мер и весов, традиционно применявшейся на Руси и в Российской империи.

Для её имплементации будет искоренена метрическая система мер, насильно насаждавшаяся иностранными государствами.

– В связи с уходом из нашей страны иностранных компаний, выхода из Болонского процесса, потребность в использовании метрической системы отпадает, – заявил автор законопроекта Пётр Толстой.

Изменения коснутся мер длины (верста, сажень, локоть, пядь), площади (верста, десятина, сажень, аршин, вершок), веса (доля, золотник, пуд), также будут возвращены хлебные меры (кадка, куль, осьмина, четверик) и винных мер (бочка, гарнеца, косушка, четушка, шкалик). В ходе заседания подчеркнули, что возвращение к старорусской системе мер и весов сделает жизнь россиян удобнее поможет восстановить историческую память.

На реализацию инициативы, с учетом изменений всех аспектов жизни общества, уйдет около шести лет, а Минпросвещения в экспериментальном порядке в отдельных регионах РФ с 2023 года в рамках ЕГЭ по математике введет старорусскую систему мер и весов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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