Мнение: Пассионарий Полонский

Ездил в Москву-Сити. Занесло на смотровую площадку башни «ОКО». Планировали именно там отснять стендап для очередного выпуска видеогазеты про судебную вакханалию по уговному делу по перестрелке в башне «ОКО». Но точка сьемки оказалась не очень подходящей для стендапов. В итоге отсняли там, где отсняли.

Но там, на высоте вспомнился Сергей Полонский. Потому что если бы не Сергей, возможно, что не было бы ни смотровой площадки башни «ОКО». Как и самой башни. Как и других башен Москва-Сити.

Дело в том, что инициатива создания в Москве бизнес-квартала международного образца появились еще в 1991 году. Но долгие годы никто в Москве не решался начать строить высотки. Пока не появился Сергей Полонский и не сказал: «Я построю…».

И начал строить башню «Федерация». За Полонским потянулись другие.

Еще в апреле прошлого года вышло большое интервью с Полонским, которое я записал в Сочи. Недавно выложил этот видеоматериал и на Rutube:

Так вот, на смотровой площадке башни «ОКО» вспомнился Сергей Полонский.

Если Полонский – не пассионарий, кто он? Именно пассионарий!

Где сейчас Полонский, чем занимается? Просто живет. В Сочи. Потому что пассонарии России, похоже, не очень-то и нужны….

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