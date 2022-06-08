Мнение: О крупном предательстве в верхах

И как теперь начинает выясняться, «пятая колонна» — это вовсе не наивная столичная либеральная политтусовка, то гулявшая с белыми лентами, то митинговавшая за «честные выборы», то голосившая за Лёху Навального. Тех пугнули разок другой — они и разлетелись по заграницам влачить жалкое существование политэмигранта. А «пятая колонна» осталась…

Хуже того, проникла на самый верх. Да так прочно пустила там корни, что её уже не стесняются и не скрывают. Взять, скажем, за жабры нынешнего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Даже он…

Проговорился…

Глава российского МИД Сергей Лавров, говоря о том, есть ли какие-то перспективы у переговоров с Украиной, заявил буквально следующее: «#Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс».

Ух, и нифига себе «откровения»!

Самое время напомнить, какие предложения выдвинул Киев два месяца назад Кремлю в Стамбуле:

Одно из принципиальных условий подписания украино-российского «мирного» договора – ничто и никто не будет отрицать вступление Украины в ЕС.

подписания украино-российского «мирного» договора – ничто и никто не будет отрицать вступление Украины в ЕС. Ключевое требование – чёткие юридически обязывающие гарантии безопасности Украине, которые по своему содержанию и форме должны быть аналогичны статье 5 #НАТО. То есть если Украина будет объектом любой агрессии/военного нападения/операции, она в праве в течение трёх дней потребовать немедленных консультаций. И если эти консультации не приведут к дипломатическому решению проблемы, то страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь, вооружение и закрытие неба над Украиной.

– чёткие юридически обязывающие гарантии безопасности Украине, которые по своему содержанию и форме должны быть аналогичны статье 5 #НАТО. То есть если Украина будет объектом любой агрессии/военного нападения/операции, она в праве в течение дней потребовать немедленных консультаций. И если эти консультации не приведут к дипломатическому решению проблемы, то страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь, вооружение и закрытие неба над Украиной. В свою очередь, #Украина будет готова зафиксировать свой статус как безъядерного и внеблокового государства в форме постоянного нейтралитета, что уже исторически зафиксировано в Декларации о суверенитете 1990 года. Это означает, что она не будет размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты и не будет вступать в военно-политические союзы. Проведение военных учений на территории Украины будет иметь место при получении согласия стран-гарантов.

государства в форме постоянного нейтралитета, что уже исторически зафиксировано в Декларации о суверенитете 1990 года. Это означает, что она не будет размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты и не будет вступать в военно-политические союзы. Проведение военных учений на территории Украины будет иметь место при получении согласия стран-гарантов. #Крым в договоре будет прописан отдельным пунктом. В течение 15 лет предлагается проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя. В течение этого времени обе страны не будут использовать вооружённые силы для решения этих вопросов.

лет предлагается проводить двусторонние Крыма и Севастополя. В течение этого времени страны не будут использовать вооружённые силы для решения этих вопросов. Вопросы ДНР и ЛНР в договоре также вынесены отдельным пунктом и должны обсуждаться президентами.

Ещё одно условие: #Россия должна прекратить огонь, после чего Киев организует референдум по основным статьям «мирного» договора, и только одобренные в ходе всенародного плебисцита пункты будут включены в договор. После чего должна ещё пройти его ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины. Но всё это время — «огня не открывать».

Нужно ли напоминать, что вся патриотическая российская общественность, забыв о разногласиях, дружно восприняла даже артикулирование этих пунктов «переговорщиком» от Кремля Владимиром Мединским как откровенный «слив» национальных интересов. И буквально встала на дыбы? Что Владимиру Мединскому пришлось неуклюже объясняться, мол, это был просто список «хотелок» украинской стороны, который те просто зачитали вслух, а российская делегация просто рядом постояла…

Но понимающие люди сразу же смекнули, что тут всё не так просто. И оказались правы!

Ибо, как теперь выясняется, именно этот набор жёстких требований к России «всё отыграть назад», всё с 2014 года, был принят в МИДе за основу. То есть, дальше переговоры шли бы на тему того, через 15 лет возвращать #Крым или через 25. Сразу отзывать признание ДНР и ЛНР как субъектов международного права, или только после ратификации мирного договора украинским парламентом. Выплачивать ли репарации «живыми» деньгами или часть из них зачесть натурой за счёт ресурсов и сил московского стройкомплекса. Ну и прочие «мелкие детали».

Ну вот как это назвать с точки зрения оголтелого патриота?

А сколько горечи и сожалений в словах Сергея Лаврова, также известного под фамилией Калантарян, по поводу того, что «Запад запретил украинцам продолжать этот процесс»! Ведь всё так хорошо складывалось И прежний business as usual — в том числе для единственной дочери, работающей на международном арт-рынке, а также её супруга-инвестора, — уже заманчиво маячил на горизонте. Надо было лишь кое-что «слить»…

И ведь «слили» бы даже и всё, не пожелай #Запад повысить ставки для полной победы?

Но ОК, у них теперь есть второй шанс. Как сообщают РИА «Новости», сергей Лавров в ходе визита в Турцию обсудит с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу «перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной». Понятно, что до переговорного стола ещё топать и топать. Но вопросы уже возникают.

Сейчас тоже кремлёвские переговорщики так же будут «сливать», влёгкую, особенно если появится с противной стороны достойное предложение?

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