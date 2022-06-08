 

“Провокаций не было, а в лицо все улыбались друг другу” – Софья Солманидина приоткрыла закулисье шоу “Холостяк”

08.06.2022, 14:40, Разное
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Модель Софья Солманидина покорила сердце блогера Димаша Адилета и стала победительницей нового сезона проекта «Холостяк». О своих впечатлениях от участия в популярном шоу на ТНТ студентка юридического института поведала журналистам издания Teleprogramma.pro.

Характеристика холостяков

Софья не скрывает: ей понравился формат нового сезона, а именно наличие сразу двух женихов. С Александром как-то не возникло притяжения, а вот с Димашем пробежала искра. Сравнивая двух холостяков, модель отмечает, что первый более хозяйственный и остроумный, а второй — мужественный и интеллигентный. По мнению Софьи, Адилет более обдуманно подходил к своим действиям по отношению к другим участницам. В этом его различие с Александром, который выбрал Яну Сапету.

В целом же обоих объединяют такие положительные качества характера, как прекрасное чувство юмора и воспитанность. Это всегда подкупает девушек.

Лицемерие

Софья признается, что поначалу на проекте было тяжело привыкать к камерам. Что касается внутренней атмосферы, то ссор и провокаций с другими участницами не было. Солманидиной даже удалось подружиться с некоторыми девушками, например с Мариной и с Софьей. Солманидина отмечает, что конкуренции не замечала. Все потому, что рядом с холостяком всегда чувствовала себя особенной.

Неприятные открытия последовали уже после выходов выпусков в телеэфир. Тогда-то Софья увидела, что происходило у нее за спиной не самом деле. Не все участницы оказались искренними. Модель признается: на проекте все друг другу улыбались. И только на экране впоследствии можно было увидеть обратную сторону медали.

Рывок в карьере

Тем не менее Софья продолжает общаться с некоторыми участницами шоу. Пока модель не признается, приняла ли она предложение Димаша вместе отправиться в совместное путешествие. Более охотно Софья рассказала о своей карьере. Солманидина не стала скрывать, что после участия в проекте ей стало поступать гораздо больше предложений о съемках в рекламных кампаниях. Ей удается совмещать работу и учебу. Сейчас Софья учится на третьем курсе института.

Первая любовь

Ранее Солманидина замужем не была, однако серьезные отношения имели место. Продлились они пять лет, но к свадьбе не привели. Софья объясняет, что это была первая — детская и неопытная — любовь. Когда оба партнера повзрослели, стали более осознанными, то поняли, что им не по пути. Расставание произошло без ссор и скандалов. По сей день бывшие поддерживают теплые дружеские отношения.



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