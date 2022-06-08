С вырезом спереди, мини и версия «скорт»: кардинально меняем летний образ, взяв за основу юбку с пуговицами

Юбки бывают с разными элементами декора, но самыми трендовыми на сегодняшний день являются модели с вертикальным рядом пуговиц. Вдохновляемся идеями, как можно создать яркие летние образы с помощью подобных изделий.

С пуговицами спереди

Юбка-карандаш может показаться скучной для лета. Совсем другое дело — это изделие миди-длины, облегающее фигуру, с вертикальным рядом пуговиц спереди. Эта вещь красиво сочетается с кроп-топом. Если у вас плоский живот, то это ваш вариант.

С пуговицами сбоку и разрезом

Сделать фигуру более женственной и соблазнительной и создать акцент на талии можно с помощью юбки с пуговицами сбоку. Цветочный принт изделия сделает образ более кокетливым и игривым. Такую юбку можно сочетать с коротеньким топом.

При желании можете выбрать более строгую модель, однотонную. Еще одна привлекательная деталь — это небольшой разрез. Он появляется благодаря отсутствию пуговиц в самой нижней части юбки.

Мини

В последних коллекциях модных дизайнеров была представлена модель мини-юбки с пуговицами сбоку. При ходьбе образовывается разрез на бедре, что выглядит весьма соблазнительно. Если хотите похвастаться стройными ножками и притянуть к себе восхищенные взгляды мужчин, то возьмите на вооружение такой вариант лука.

Версия «скорт»

Слово «скорт» образовано от двух английских слов, означающих «юбка» и «шорты». В основе модели – шорты. Сзади или спереди добавлены полотнища, что и делает изделие внешне похожим на мини-юбку. Это очень удобная вещь для активных и энергичных девушек, которым не нравится стеснять себя в движениях. В «скорте» вы можете быть уверены в том, что не попадете в неловкую ситуацию и случайно не обнажите того, чего не надо было обнажать.

«Скорт» станет изюминкой образа в стиле девушки-студентки. Сочетайте такое изделие с черными туфлями и белоснежными носками. В качестве верха может быть укороченный пиджак.

С двойным или тройным поясом

Некоторые модные бренды представили весьма оригинальную модель юбки. Речь идет об изделии с двойным, а то и с тройным поясом. На каждом уровне – по пуговице. Одновременно наблюдается и молния снизу.

Оригинально и стильно смотрится юбка такого фасона из денима длиной до щиколотки. Поскольку талия высокая, то лучше всего такая вещь сочетается с каким-то укороченным верхом. Здесь на помощь опять приходит топ. Чтобы сделать образ более оригинальным, вместо топа на бретелях наденьте блузу с рукавами-фонариками, жабо, оборками или другими объемными деталями.