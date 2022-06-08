 

Эксперты предупредили о риске ухудшения экономик Европы из-за затягивания конфликта на Украине

08.06.2022, 14:35, Новости дня
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Затягивание конфликта в Украине ухудшит экономические перспективы Европы, заявили в своем докладе эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Последствия конфликта в Украине нарушают распределение продовольствия и энергоносителей, повышая темпы инфляции. Они в особенности угрожают странам с низкими доходами», – передает ТАСС мнение авторов доклада.

Как утверждают эксперты, странам будет сложно быстро найти замену российским энергоносителям. «Существует опасность высоких цен и даже дефицита. В случае эскалации или затягивания конфликта перспективы экономического роста дополнительно ухудшатся, прежде всего в странах Европы», – отмечено в докладе.

Ранее представитель российского МИДа Мария Захарова обратила внимание на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас о ситуации на Украине. «Плохо достигнутый мир для Украины будет означать плохой мир для всех нас», – считает Каллас. А также отмечает, что сегодня Украина нуждается в оружии, а не в мире. А призывы к миру – преждевременны и нежелательны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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