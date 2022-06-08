 

Волонтеры «Единой России» помогли эвакуировать семьи из Херсонской области

08.06.2022, 14:35, Новости дня
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При содействии «Единой России» в Россию оперативно эвакуированы две семьи, в том числе многодетные жители Украины, которые обратились в центр гуманитарной помощи партии с просьбой организовать им выезд, сообщается в релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«К нам обращаются много людей по самым разным вопросам. И среди всех просьб отдельной строкой мы выделяем обращения по эвакуации. Это эвакуация из первой линии и населенных пунктов, которые подверглись ударам сил ВСУ со стороны Николаева. Таких людей много», – отметил заместитель руководителя фракции Игорь Кастюкевич.

В многодетной семье из Софиевки супруги Михаил и Оксана воспитывают шестерых детей. При содействии российских военных их привезли в Херсон. Волонтеры центра гумпомощи «Единой России» обеспечили семью горячим обедом и оперативно организовали выезд в Республику Крым, откуда люди отправились в пункт временного размещения «Маяк» в Воронежской области.

«Спасибо всем, вы нас так выручили! Накормили, организовали возможность отдохнуть и помыться, а, главное, помогли с выездом в Россию. Теперь наша семья в безопасности благодаря вам», – поблагодарил один из сыновей.

Кроме того, пожилая жительница поселка Великая Александровка пришла в центр гуманитарной помощи с просьбой помочь выехать в Тюмень. Пенсионерка рассказала, что в РФ у нее живут родственники и сама она родилась в Тюменской области. Однако на Родину за последние семь лет не смогла съездить даже в гости – выезжать людям не разрешали украинские власти. С супругом они прожили 65 лет. После того как их дом подвергся бомбардировке ВСУ, они решили перебраться к сыну в Херсон, а затем к родственникам в Россию.

Добровольцы организовали выезд супругов их Херсона, помогли добраться до Джанкоя и посадили на поезд до Тюмени.

«Мы до последнего держались. Когда начали бомбить, я пряталась в подвале, а мужу из-за проблем со здоровьем тяжело спуститься, он в летней кухне на полу лежал. У меня сестра живет в России, и она нас пригласила. А как приехать? Мы и не думали, сами бы не доехали. А тут ехала в троллейбусе, увидела вывеску – гуманитарная помощь «Единая Россия». Я пришла в центр гумпомощи, встала в очередь «по личным вопросам». Сказала, что хотим в Россию. Нам человек, не знаю, кто он, говорит – приходите завтра с вещами, мы вас отправим. Я так растерялась! Вот так мы и попали в Россию. Очень благодарны!» – рассказала жительница ПГТ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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