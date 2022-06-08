 

Эксперт рассказал о применении нового российского «космического» сплава

08.06.2022, 14:35, Новости дня
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Созданный российскими учеными сплав, который сохраняет прочность и гибкость даже при экстремально низких температурах, может быть использован при создании марсоходов и луноходов, делая их более легкими, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

Ученые НИУ «БелГУ» разработали перспективный сплав на основе железа, кобальта, никеля, хрома и углерода, который не имеюет аналогов по прочности и пластичности при температуре до –150°С и ниже. Уточняется, что материал отличается экономичностью и найдет широкое применение в системах, необходимых для освоения космоса, Мирового океана, Арктики и Антарктики. 

«Судя по тому, какую температуру выдерживает этот сплав, перспективы у него очень хорошие. Аппараты, которые используются в космическом пространстве, должны выдерживать температурные перепады и в принципе высокие и низкие температуры. Это накладывает определенные ограничения в проектировании, но наличие специального сплава, который можно будет использовать, позволит осуществить заметный прогресс в этой сфере», – говорит Эйсмонт.

Он подчеркивает, то данный материал в том числе может. Для того, чтобы справиться с этими колебаниями температуры, аппараты имеют систему подогрева, что значительно утяжеляет прибор и лишает его массы возможностей. 

«Это важное достижение для того, чтобы можно было применять конструкции, которые раньше требовали поддержания каких-то условий, например, температуры. Причем это важно и для исследования Марса, и для Луны. Да в космических исследованиях это практически всюду имеет значение. Появление такой возможности означает, что мы можем потратить наши ресурсы по массе на что-то другое, что для космических технологий существенно», – заключил специалист.

Ранее российские ученые лаборатории прикладных нанотехнологий МФТИ разработали и испытали новую плату цифрового приемника, где в отличие от зарубежных аналогов функции целого прибора реализованы в одной микросхеме. Уточняется, то она будет обеспечивать связь для малых космических аппаратов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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