Экс-советник Трампа стремится превратить МКС в космический музей

Экс-советник президента Трампа по космической стратегии профессор Грег Отри призывает отказаться от планов по выводу МКС из эксплуатации в 2031 году и оставить её на орбите, превратив в открытый для всех международный музей. Ему уже удалось собрать ряд единомышленников, которые предлагают переместить станцию ​на более отдалённую орбиту, чтобы минимизировать риски столкновений с другими околоземными объектами. Однако резкое ухудшение отношений между Россией и Западом на фоне обострения конфликта вокруг Украины осложняет реализацию любых совместных проектов, пишет The Times.



AP

Предполагается, что после трёх десятилетий службы на орбите Международная космическая станция в 2031 году будет выведена из эксплуатации, после чего её обломки сгорят в атмосфере, а затем погрузятся на морское дно. Однако эксперты по космической отрасли призывают не уничтожать этот продукт международного сотрудничества, в создание которого уже было вложено в целом более $100 млрд. В рамках этой инициативы МКС предлагается перевести на более отдалённую орбиту и превратить в музей, расположенный на высоте 500 миль над Землёй, пишет The Times.

По мнению профессора Грега Отри, который занимал должность старшего советника по космической стратегии при президенте США Дональде Трампе и отвечал за связи Белого дома и NASA, Международную космическую станцию надо не уничтожать, а сохранить на орбите как символ человеческой изобретательности. А в будущем она могла бы служить для привлечения космических туристов «или даже студентов, отправляющихся в космические экспедиции», заявил Отри.

В настоящее время Отри занимает должность приглашённого научного сотрудника Имперского колледжа Лондона, поясняется в статье. Для поддержки своей инициативы по сохранению МКС на орбите он создаёт коалицию из числа экспертов NASA, сотрудников корпорации SpaceX и других специалистов космической отрасли. По мнению Отри, станцию следует укрепить и перевести на более удалённую от Земли орбиту, где на данный момент нет такого интенсивного движения спутников и других объектов.

Дело в том, что при нахождении на низкой околоземной орбите МКС приходится периодически отклоняться, чтобы избежать столкновения с космическим мусором, а также дополнительно разгоняться для поддержания своего местоположения. По словам Отри, если переместить её выше и превратить в космический музей, вращающийся на расстоянии около 500 миль над Землёй, то это значительно сократит потребность в техническом обслуживании и минимизирует риски столкновения с другими объектами. Профессор предлагает сделать этот музей доступным и открытым для космических путешественников со всего мира, говорится в статье.

Основные усилия NASA, включая большую часть финансирования, на данный момент направлены на развитие программы по освоению Луны. По оценкам экспертов, отказ от МКС позволил бы сэкономить около $1 миллиардов ежегодно. Однако достичь консенсуса в отношении будущего этого орбитального корабля в нынешних условиях будет непросто, учитывая, что сотрудничество с Россией в космической отрасли осложняется разногласиями в сфере политики, отмечается в статье.

В январе этого года был представлен проект NASA по утилизации МКС, согласно которому её отдельные части сгорят при входе в атмосферу, а затем погрузятся на дно в южной части Тихого океана, напоминает The Times. Предполагалось также потратить около $200 миллионов на разработку российских космических кораблей, которые должны были бы помочь доставить космическую станцию к её последнему пристанищу.

Однако Отри считает, что нет смысла уничтожать «одно из величайших достижений человечества». Вместо этого необходимо потратить эти средства для того, чтобы сохранить МКС на орбите, уверен профессор. По его мнению, многие модули МКС вполне способны продержаться до конца 2030-х годов, когда можно будет приступить к реализации альтернативного проекта по сохранению станции.

Эту идею поддерживает и Джеймс Клэй Мольц, декан Высшей школы международных и оборонных исследований Военно-морской школы последипломного образования в Калифорнии. По его словам, если удастся найти компании, готовые финансировать будущее МКС и без дальнейшего участия NASA, продление срока её эксплуатации и после 2031 года будет вполне возможо.

В то же время Мольц, который ранее занимал должность советника в сенате США, крайне скептически относится к перспективам совместного сотрудничества с Россией в этом вопросе, пишет The Times. По его прогнозам, нет практически никаких шансов, что в нынешних условиях, на фоне резкого ухудшения отношений между Москвой и Западом после обострения конфликта вокруг Украины, конгресс США согласится одобрить финансирование какого-либо сотрудничества с российской государственной космической корпорацией «Роскосмос».