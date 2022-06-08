 

Дума рассмотрит инициативу о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

08.06.2022, 14:22, Разное
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Проект закона направлен для изучения в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Инициативу подготовят для рассмотрения на Совете ГД.

“Семья, материнство и детство в их традиционном, воспринятом от предков понимании представляют собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа Российской Федерации, а потому нуждаются в особой защите со стороны государства”, – сказано в пояснительной записке к документу.

В настоящий момент ответственность предусмотрена только за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Напомним, что в июле 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение обязать Россию ввести юридическую процедуру для признания однополых браков. “Это навязывание чуждых нам “ценностей”. Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции”, – заявил Володин.



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