Скандалы: Осечка вывода

Судебная стратегия клана Саттаровых по ООО «ЕвроСибОйл» дала сбой

Из надежных источников стало известно, что после публикаций в СМИ серии журналистских расследований в отношении ООО «ЕвроСибОйл», наконец-то, в ГУЭПиПК в рамках уголовного дела Марата и Нуруллы Саттаровых начались активные движения. В частности, проверяют информацию о том, что несколько чиновников от руководителя фискального ведомства до представителей силовых ведомств , могли, обещать прекратить процедуру банкротстваи дать Саттаровым возможность вывести оставшиеся активы за определенную долю.

Схема была продумана до мелочей, также была сформулирована судебная стратегия, которая уже начала реализовываться.

В этой истории и схеме также есть одно интересное лицо – некий Андрей Артамонов, который в некоторых кругах выдает себя за сотрудника «конторы». Это то ведомство, в котором проверить информацию крайне сложно по причине особой секретности, поэтому так выгодно представляться именно агентом данной службы. Что примечательно, связь Артамонова с Саттаровым старшим была известна и ранее, фамилия Артамонова стала часто мелькать в делах осужденных или разыскиваемых граждан, на их стороне, как решальщика их проблем.

Пытаясь проанализировать информацию из различных источников, выяснилось, что Артамонов всплывал и в связи с упоминаниями ветеранской организации РОСПО. Кто-то говорит, что он отзывается о РОСПО негативно, кто-то – наоборот, что Артамонов ссылается на плотное сотрудничество с РОСПО. Также ходили слухи, что Артамонова часто видели в компании некоего Ивана Романова, который, как говорят, может являться родственником одного из высокопоставленных генералов ФСБ, которого связывают с РОСПО. Учитывая, что в последнее время все чаще встречается информация о том, что общественная организация РОСПО работает в интересах налоговиков России, в принципе, возможно себе представить связь между Артамоновым, этой структурой и ситуацией вокруг ООО «ЕвроСибОйл».

РОСПО, инициируя проверки в отношении таких персон, как продюсер Александр Роднянский, блогер Юрий Дудь (внесенный в список СМИ-иноагентов), Антон Долин и других одиозных персонажей, выходит однозначно работают в интересах государства. В частности, известно, что некоторые заявления в правоохранительные органы могли быть подписаны Радиком Миначетдиновым, исполнительным директором РОСПО, и если посмотреть на биографию Миначетдинова, то увидим, что он является выпускником Всероссийской Государственной Налоговой Академии Министерства финансов Российской Федерации. Интересно получается?

Такое отступление с информацией о РОСПО было просто необходимо для того, чтобы картинка сложилась более понятной. Странно, что люди с таким послужным списком могут работать в интересах дельцов, или их именем просто прикрываются некоторые участники процесса? Более того, в этой ситуации абсолютно не понятно, как Саттаровы, оба находящиеся под следствием, в розыске, которые должны государству более 3 млрд. руб., могут сколачивать все новые группы из действующих сотрудников прокуратуры и других ведомств Калмыкии и не только? Неужели указанные сотрудники пошли у них на поводу и вынашивают план, как позволить им (и всем причастным) избежать ответственности?

Иван Дмитриев

Оригинал материала: “Наша Версия”