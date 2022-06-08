Европейский комитет по экономическим санкциям развернёт на ПМЭФ-2022 справочное бюро для участников форума

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) смогут оперативно узнать, находятся ли под европейскими санкциями их контрагенты или партнёры по переговорам.

В этом им поможет справочное бюро Еврокомитета по санкциям.

Инициатива пригласить европейских консультантов на ПМЭФ принадлежит оргкомитету форума. Многие из его потенциальных участников опасаются ехать в Петербург, чтобы случайно не вступить в контакт с токсичными партнёрами – фигурантами санкционных списков. Теперь, подойдя к справочному бюро, они могут в считанные минуты узнать, находится ли под санкциями их потенциальный контрагент.

– Помимо информации о лицах, находящихся под санкциями, справочное бюро может выдавать «зелёные бэджи» – свидетельства о том, что конкретный участник форума нетоксичен. Наличие такого бэджа облегчит контакты на форуме, сделает деловую атмосферу спокойной и поможет делегатам достичь своих целей, не нарушая санкционного режима, – сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Оргкомитет ПМЭФ обсуждает возможность физически отделить обладателей «зелёного бэджа» от тех, у кого его нет. В залы заседаний будут пускать только «нетоксичных» участников, те же, кто находится под санкциями, смогут находиться в закрытых комнатах с безлимитным баром и терминалом дистанционного участия. Задавать вопросы и подавать реплики они будут в письменном виде.

Просьбу об открытии справочного бюро оргкомитет направил и в Минфин США, однако ответа оттуда пока нет. Таким образом, участники форума пока не застрахованы от контактов с фигурантами американского санкционного списка.

—