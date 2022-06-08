 

Погуляли – Личное мнение

08.06.2022, 13:31, Разное
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Алёну Долецкую на днях сбил курьер. Женщина с помощницей переходила дорогу, но тут на неё налетел парень на элетровенике:

«Дорогие не волнуйтесь, я дома. Вчера на углу, на пешеходном переходе на зелёный свет, переходя дорогу, меня и моего ассистента на электровелосипеде сбил курьер».


Фото: Соцсети

К счастью, женщины живы, но есть травмы. Перелом, гематомы, ушибы.

Как я уже говорила, в Москве началось лето. Не смогла удержаться и вчера 6 часов гуляла по городу.

Куда вы идёте, возмущённо спросил меня паренёк на прокатном электросамокате, на котором стоял вместе с девушкой.

Я не нашлась, что ответить, потому что это был тротуар, и я могла идти по нему в любом месте. Ни велосипедной дорожки, ни какой-то ещё специальной полосы для электросамокатов там не было.

Помешала я парочке на самокате катиться дальше. Спасибо, ребята, огромное вам, что не сбили.

Лето — это хорошо. Нет дождя — хорошо. Тротуары — хорошо. Почему никому нет никакого дела, что велосипеды, самокаты и прочие средства движения катятся сквозь пешеходов?

Как показывает происходящее, надеяться на соблюдение правил не стоит. Не говорю за всех, но москвичи не дадут соврать — реально много самокатчиков на тротуарах.

Я не против самокатов и велосипедов. Это здорово, что люди на воздухе, а не лежат на диване. Хорошо и, что есть курьеры. Всё это просто прекрасно, но ведь нужно следить за порядком, чтобы все были живы-здоровы, верно?

Ладно я смогла отскочить — хорошо прыгаю. Ладно, что и с Долецкой относительно обошлось — жива, хотя женщина она немолодая, и чем аукнется её травма, никто не знает.

Зато в Дептрансе радуются, как хорошеет Москва. Может, уже пора заняться нарушающими правила движения на самокатах?

Источник: Лена Миро



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