 

Теплый сезон обещает быть ярким: модные цвета на весну-лето – 2022

08.06.2022, 13:15, Разное
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При выборе одежды нужно обращать внимание не только на фасон, но также и на цвет. Вещи актуальных и трендовых оттенков сделают ваш образ более современным. Если вы планируете создать эффектные образы на теплое время года, то запомните, на какие цвета одежды точно стоит обратить внимание.

Оранжевый

В прошлом году оранжевый встречался разве что в контексте летних платьев, да и то в весьма ограниченном количестве. Только самые смелые блогеры-инфлюэнсеры отваживались включить оранжевые аксессуары в свои образы.

В этом году все изменилось. Оранжевым теперь может быть все: начиная от обуви и заканчивая топом. Вы можете смело создавать монохромные луки из вещей такого яркого оттенка, не боясь показаться безвкусной.

Розовый

В начале нулевых этот цвет был очень популярен, как и образ Барби в целом. Наверняка многие помнят луки экстравагантной наследницы владельца сети гостиниц Пэрис Хилтон: практически в каждом встречались вещи нежно-розового оттенка.

Данный тренд, продиктованный нотками ностальгии, вновь стал актуален сейчас. Вы можете одеться полностью в вещи розового цвета, а можете начать с малого. Например, включить в образ одно изделие подобного оттенка. К примеру, скомбинировать обычные синие джинсы с нежно-розовым топом.

Белый

В белоснежные вещи дизайнеры пытались переодеть модниц всю зиму. Данная тенденция продолжилась и в весенне-летний период. Вещи белого цвета способны преобразить любой образ, сделав его более аристократичным и гламурным. Белый в принципе ассоциируется с богатством, поэтому для создания лука богатой и обеспеченной дамы облачитесь во все белоснежное.

Дополните наряд стильным аксессуарами в виде солнцезащитных очков и шляпы. В таком образе вас могут принять за особу голубых кровей.

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Желтый

Не нравится одеваться в вещи ярких цветов, а белый не слишком импонирует? Есть компромиссный вариант. Речь идет об одежде блекло-желтого оттенка. Вещи подобного цвета создают сдержанный и одновременно интеллигентный образ.

Но не стоит думать, что актуальным является только такой мягкий пастельный оттенок. Если вам импонируют яркие цвета, то можете облачаться в одежду насыщенного желтого цвета. Таким образом можно создать жизнерадостный и оптимистичный образ креативной творческой персоны.

Но учтите, что для создания лука в деловой стиле желая одежда не слишком уместна. А все потому, что люди в желтом почему-то воспринимаются рекрутерами и работодателями как поверхностные и несерьезно относящиеся к работе. Вот почему желтые вещи лучше не надевать на собеседование и на деловую встречу.

Ментоловый

В прошлом сезоне в моде были вещи насыщенного зеленого оттенка. Теперь им на смену пришли изделия ментолового цвета. Это более приглушенный оттенок, и ассоциируется он со спокойствием, уравновешенностью и умиротворенностью. Если ищете образ, который не будет раздражать глаз, то остановите выбор на ментоловом.

Комбинировать вещи ментолового оттенка рекомендуется с пастелью. Например, с изделиями цвета слоновой кости, с песочным, бежевым. Также подойдет и нежно-розовый цвет.



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