Будущее границы России с Украиной
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На протяжении восьми лет власти Украины грозились ввести визовый режим с Россией, но, подумав, неизменно отказывались от этого. Теперь Владимир Зеленский обещает реализовать эту «неплохую идею». Сможет ли он это сделать? И как будет выглядит российско-украинская граница после завершения спецоперации?
Теги:
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спецоперация
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Россия и Украина
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Владимир Зеленский
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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