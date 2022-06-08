 

Будущее границы России с Украиной

08.06.2022, 13:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На протяжении восьми лет власти Украины грозились ввести визовый режим с Россией, но, подумав, неизменно отказывались от этого. Теперь Владимир Зеленский обещает реализовать эту «неплохую идею». Сможет ли он это сделать? И как будет выглядит российско-украинская граница после завершения спецоперации?

Теги: 

визы
,
Украина
,
спецоперация
,
Россия и Украина
,
Владимир Зеленский

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02.21 / Турция разрабатывает ракету, которую отправят на Луну в 2023 году

09.07.20 / Издание “ГОРДОН” ищет редактора для работы в ночную смену

05.10.20 / Совет Нацбанка Украины выразил недоверие двум заместителям главы НБУ

04.02.22 / Патрульных, которые приезжали на место ДТП с Трухиным, вызвали на допросы в НАБУ и ГБР – Аваков

16.02.22 / В Москве выразили надежду на игнорирование Западом попыток Лондона запустить новую волну санкций

01.01.21 / У берегов Аляски формируется один из самых сильных штормов в Тихом океане за 60 лет

22.07.21 / Меркель: Соглашение с США по “Северному потоку – 2” не решает всех проблем

06.09.21 / В Харьковской области в ДТП погибла женщина, в больницу попала девочка-подросток

04.10.21 / “Дни правительства сочтены”. Саакашвили призвал своих сторонников в Грузии продолжать борьбу против власти

23.10.20 / Байдена заподозрили в содействии бизнесу сына в Китае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика