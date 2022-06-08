Будущее границы России с Украиной

На протяжении восьми лет власти Украины грозились ввести визовый режим с Россией, но, подумав, неизменно отказывались от этого. Теперь Владимир Зеленский обещает реализовать эту «неплохую идею». Сможет ли он это сделать? И как будет выглядит российско-украинская граница после завершения спецоперации?

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