 

ЦИК утвердил проведение онлайн-голосования на выборах-2022 в семи регионах России

08.06.2022, 13:13, Новости дня
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Центральная избирательная комиссия РФ согласовала проведение дистанционного электронного голосования в единый день голосования 2022 года в семи регионах РФ – Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в Москве запустят еще несколько новаций, которые будут опробованы в столице и использоваться в масштабе страны, если они будут успешны. Так, относительно опасений по поводу использования электронного голосования, она отметила, что главный залог безопасности онлайн-голосования – это автономность системы, которая «никак не соприкасается с глобальной сетью», передает РИА «Новости».

Кроме того, ЦИК отказалась от практики переголосования. По словам Памфиловой, тезисы о том, что это позволит препятствовать использованию административного ресурса, «несостоятельны».

Всего 11 сентября 2022 года планируется избирать прямым голосованием 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 11 административных центров.

В апреле ЦИК принял за основу постановления, которыми утверждаются критерии для использования систем дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах, порядок проведения онлайн-голосования на федеральной платформе и требования к электронным спискам избирателей.

Проект о порядке проведения ДЭГ предусматривает, что для участия в онлайн-голосовании на федеральной платформе нужно зайти на портал vybory.gov.ru. Заявления для участия в ДЭГ избиратели смогут подать не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее трех дней до дня голосования. Проголосовать онлайн можно с 8.00 первого дня голосования до 20.00 последнего дня голосования (по местному времени).

Кроме того, для обеспечения проведения онлайн-голосования формируется территориальная избирательная комиссия ДЭГ. В документе прописаны требования к составлению, уточнению и использованию списков избирателей в электронном виде, которые могут использоваться в ходе голосования наряду с бумажными списками.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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