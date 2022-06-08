Москва выразила беспокойство из-за создания Киевом лагеря для военнопленных

Заявления главы украинского минюста Дениса Малюськи о создании лагеря с российскими пленными вызывает беспокойство у российской стороны, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«С большой обеспокоенностью мы восприняли заявление министра юстиции Украины Дениса Малюськи о создании на западе Украины специального лагеря для российских военнопленных, обмен которых на украинских считается, как они сказали, маловероятным», – цитирует Захарову ТАСС.

Напомним, Малюська заявил, что в Украине создан специальный лагерь для военнопленных, обмен которых маловероятен.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выражала президенту РФ Владимиру Путину обеспокоенность ситуацией с российскими военнопленными на Украине. По ее словам, нет информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации.

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