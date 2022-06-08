 

Москвичи выбрали название для площади около Посольства США

08.06.2022, 12:55, Разное
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Площадь возле посольства США в Москве получит официальное название. Эта территория в Пресненском районе раньше никак не называлась.

Благодаря программе “Активный гражданин” площадь на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка получит название. Москвичи сами выбирали его и согласовывали с властями.

278 684 человека проголосовали за то или иное название для площади. Люди регистрировались на сайте Mos.ru и участвовали в голосовании.

Самым популярным названием стал вариант “Площадь Донецкой Народной Республики”. За него проголосовали 44,69 процента. На сайте было указано, что если это название одержит победу, то в Москве будет выбрана еще одна территория для присвоения названия в честь Луганской Народной Республики.

Вторым названием в рейтинге следует “Площадь Защитников Донбасса”. За него проголосовали 31,54 процента. За название “Площадь Героя России Владимира Жоги” проголосовали 8,33 процента голосов.

Ранее в Мосгордуме выступили с инициативой увековечить в Москве память защитников Донбасса. В Правительство поступило множество обращений с вариантами названий. Это стало причиной вынесения названия площади на всеобщее голосование.



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