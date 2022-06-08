Скандалы: В России развернулась война за рынок наркотиков

Кто пытается заменить «Гидру» в борьбе за миллиарды криминальных доходов

Сразу после неожиданного закрытия «Гидры» — крупнейшей в мире площадки по торговле наркотиками — в даркнете начали ожидать скорой войны между группировками, которые захотят занять место монополиста на российском рынке. Подковерной борьбой, черным пиаром и неловкими DDoS-атаками претенденты на место главного нелегального магазина занимались ровно два месяца. После этого соперники сразу из нескольких больших лагерей открыто заявили о своих притязаниях на рынок, объявили друг другу войну и начали нести серьезные цифровые потери, цена которым — миллионы долларов. Кто стал главным претендентом на место монополиста и что он получит, если сможет победить, разобралась «Лента.ру».

«Пациент скорее мертв»: главный форум даркнета не справляется с DDoS-атаками конкурентов

«Уважаемые пользователи, настоятельно рекомендуем вам вывести свои депозиты и криптоактивы с форума RuTor, а также завершить сделки и не открывать новые. У вас есть время на вывод своих финансов до 07.06.22. После этого форум будет уничтожен в ходе коллективной атаки», — такое сообщение распространили на крупнейшей русскоязычной площадке даркнета представители сразу двух крупных ресурсов, связанных с продажей наркотиков.

Какие площадки хотят занять место «Гидры»?

После отключения «Гидры» сразу несколько крупных игроков решили подмять рынок под себя. Первыми об укрупнении заявили представители площадок OMG (ее создали представители известного наркосиндиката XTC, владевшего крупными магазинами на «Гидре») и Mega. Однако их технические и кадровые возможности оказались недостаточными для создания монополии: сайты постоянно висли, а процесс регистрации на них нередко отнимал часы.

В этот момент многие аналитики предположили, что даркнету нужен не маркетплейс-гегемон, а сайт-прокладка, исполняющий функции справочного бюро: на нем могли бы размещаться отдельные магазины наркотиков, создавшие собственные ресурсы. Так на рынке появилась платформа Solaris, которая просто интегрировала согласившиеся на сотрудничество магазины в свою программную оболочку.

Параллельно по всему даркнету ходили слухи о создании маркетплейса старого типа под названием Kraken. Его создатели предпочли не брать рынок тепленьким сразу после падения «Гидры», а сначала подготовить базу для выхода на широкую аудиторию. Проект пока так и не представлен официально.

Чтобы подготовиться к переделу рынка, в XTC приняли решение выкупить один из старейших форумов даркнета RuTor у его создателей. По некоторым данным, сделка состоялась в конце апреля 2022 года, стоимость ресурса могла составить два миллиона долларов.

Против форума RuTor, который стал для ХТС одновременно и пиар-инструментом, и сайд-проектом маркетплейса OMG, восстали площадки Solaris и Kraken, причем о последней к моменту начала конфликта не было известно ничего конкретного. Ситуацию там же, на RuTor, прояснил один из ключевых бывших модераторов «Гидры» под ником Люцифер. Он опубликовал большое сообщение, скрытое впоследствии администрацией форума, в котором объявил о своей принадлежности к проекту Kraken.

На данный момент в проект Kraken вовлечены более 70 бывших сотрудников «Гидры», — Люциферэкс-модератор «Гидры»

Люцифера ясно дал понять, какие цели преследует Kraken, в том числе и ударом по RuTor. «Что будет с теми дилерами, которые торгуют на других площадках? Со всеми будет вестись цивилизованный диалог, но нужно понимать, что мы захватываем рынок и у нас предостаточно активов для этого», — написал Люцифер. Очевидно, что Kraken планирует продолжить политику «Гидры», то есть уничтожать любых конкурентов — другие площадки, объединяющие продавцов наркотиков.

Сама DDoS-атака на RuTor к моменту публикации материала продолжалась. В течение практически всего дня 7 июня главный форум даркнета оставался недоступным, как и его «зеркала», однако ближе к вечеру тысячи пользователей все-таки смогли загрузить страницу.

«Ну пал и пал, — написал о RuTor автор одного из Telegram-каналов, посвященных употреблению запрещенных веществ. — У нас постоянно кто-то падает. «Гидра» падала, Tor роняли, OMG кровину по сей день сворачивают. Но такого пафоса, а особенно коллективных, заранее заготовленных пресс-релизов, я не припомню. Готовились ребята, перед зеркалом репетировали».

Впрочем, значительная часть даркнета склонна верить скорее семи десяткам бывших сотрудников «Гидры», которые пригрозили устранить прямого конкурента. В любом случае, хоть RuTor и вызывает ностальгические чувства у многих обитателей закрытой части интернета, и ему есть альтернатива. Если RuTor все же падет, ему уже подготовили замену: в тот же день, когда Kraken объявил о союзе с Solaris, стало известно о воскрешении форума, сотрудники которого стояли у истоков самой «Гидры».

Загадку Kraken разгадывали всем даркнетом: в ее основе оказался шифр, который использовал Цезарь

В последний день мая на одном из фотохостингов, который или принадлежал «Гидре», или состоял с ней партнерских отношениях, появилось странное послание. Обожающие конспирологические расследования и теории заговоров пользователи даркнета с радостью бросилась на поиски разгадки.

6оvr.gs Вещи невидимые, скрытые и непознанные порождают в нас и большую веру, и сильнейший страх (Гай Юлий Цезарь), — зашифрованное послание на даркнет-ресурсе

Один из пользователей заподозрил, что цитата Цезаря — это ключ к правильному ответу. Тогда другие вспомнили о шифре Цезаря: он предполагает замену каждой буквы оригинального текста на другую, находящуюся в алфавите на одном и том же фиксированном расстоянии. Так 6оvr.gs превратилось в конкретный интернет-адрес, при переходе на который пользователь попадал на страничку с двоичным кодом.

Расшифровав код, поклонники детективов из даркнета увидели многократно повторяющееся слово Kraken, которое прямо указало на автора квеста, а также наборы случайных символов. Собрав их воедино, пользователи получили еще один интернет-адрес, но там поисковую группу остановило окно с требованием ввести пароль. Размышлять над ним посетителям предлагалось под вшитый в страничку саундтрек. В нем узнали патриотическую песню о Кубе, после чего пароль подобрали простым перебором: «VivaCuba!».

После ввода секретной комбинации открывалась страничка со ссылкой на onion-ресурс, на котором размещена надпись Coming Soon и логотип легендарного для обитателей даркнета со стажем форума WayAway.

Чем известен форум WayAway?

WayAway и Legal RC — два ресурса, владельцы которых объединили усилия в середине прошлого десятилетия и создали единую площадку по продаже наркотиков «Гидра». О становлении маркетплейса, который за несколько лет превратился в крупнейший ресурс, занимающийся наркоторговлей, а также перевел все взаимоотношения «продавец — покупатель» в онлайн-режим, «Лента.ру» писала в масштабном расследовании «Россия под наркотиками».

Многие участники рынка, наблюдающие за происходящими в даркнете процессами, отмечают, что Kraken, пусть он и не является прямым наследником «Гидры», все же точно будет с ней ассоциироваться — и благодаря команде, и из-за максимально агрессивной тактики продвижения на рынок. Впрочем, если блицкриг против RuTor не удастся, владельцы форума и маркетплейса OMG могут подкопить средства и дать серьезный отпор элите даркнета с «Гидры».

Затянувшийся конфликт маркетплейсов ударит только по потребителям

«Что будет дальше — непонятно, однако ясно, что мы находимся в самом начале конфликта между маркетплейсами. Поэтому будут проводиться DDoS-атаки, будут падать площадки, начнется тотальная дележка рынка», — написал автор заметного среди пользователей даркнета Telegram-канала.

«Сейчас в ожидании замерли даже владельцы крупных магазинов. Союз с любой из площадок может серьезно навредить бизнесу в будущем, — сказал «Ленте.ру» совладелец небольшого регионального онлайн-магазина наркотиков. — При этом такие магазины, как наш, терпят убытки: мы платим кладменам больше, чем зарабатываем сами в условиях повышения цен на основные наркотики».

Чем дольше будет продолжаться борьба за власть в даркнете, тем больше вероятность того, что российский рынок наркотиков ожидает отток и производителей, и продавцов. Для теневой торговли, которая, как и легальные сферы, пострадала и из-за пандемии, и из-за антироссийских санкций, отсутствие монополиста с простыми и понятными, хоть и немного диктаторскими правилами игры, может оказаться неразрешимой проблемой. Благодаря этому, как отмечают даркнет-аналитики, люди без зависимости либо вовсе отказались от наркотиков, либо стали употреблять их реже. Если по кому-то и ударит война даркнет-магазинов — так это по тем, кто не может отказаться от запрещенных веществ. Если в даркнете так и не появится единая площадка, которая объединит все магазины, именно они станут покупать вещества низкого качества и наносить своему здоровью еще больший вред.

Вениамин Лыков

Оригинал материала: “Лента.ру”