Для чего нужен ВПН?

VPN и его использование долгое время на слуху. Одни твердят о том, что его давно нужно запретить, а кто-то, наоборот, советуют использовать, чтобы посещать абсолютно все сайты без каких-либо ограничений. VPN бесплатно от «ALT VPN» позволяет скачивать ВПН совершенно бесплатно и пользоваться так, как это диктуют правила.

Если раньше ВПН использовался не так часто, то сегодня без него просто невозможно обойтись. Не только крупные корпорации и хакеры пользуется им, многие частные пользователи подключают ВПН к домашним роутерам. Кто-то использует ВПН с аппаратным ускорением. Давайте попробуем разобраться, для чего нужен VPN?

VPN: что это такое и зачем он нужен?

Несмотря на то, что ВПН используется широко, до сих пор нет точной расшифровки данного понятия. Даже если заглянуть в учебники, то получить точного объяснения вряд ли получится. Если просто расшифровать аббревиатуру, как становится понятно, что это частная виртуальная сеть.

Что касается частной сети, то и тут все понятно. Зачастую, большая часть из нас посещает различные сайты через публичную сеть. Каждый пользователь там на виду. А вот если посещать сайты через частную сеть, то никто не узнает, откуда пользователь.

Многие компании не разрешают своим сотрудникам через общую сеть посещать сайты, которые не имеют никакого отношения к рабочим моментам. В этом случае они рекомендуют использовать ВПН. И совершенно не имеет значения, как пройдет соединение и через какую страну пользователь подключится, главное, чтобы офисная сеть была не замечена.

Корпоративное использование ВПН считается основным. Многие компании так работают и не считают нужным что-то менять. Что касается личного использования, то ВПН позволяет посещать даже те сайты, которые на территории страны запрещены. Можно всегда быть на связи и не переживать, что возникнут какие-то проблемы.

ВПН хорош тем, что мошенники не могут узнать, чем занят пользователь и каким образом он попал на сайт. К тому же, все данные о пользователе останутся в секрете, и никто их получить не сможет.

Современные компании озабочены вопросами безопасности и следят за тем, чтобы данные не попали непонятно к кому. Именно поэтому они рекомендуют включать ВПН абсолютно на всех устройствах, которые подключаются к офисному интернету.

На территории нашей страны к ВПН особое отношение. Многие пользователи могут заметить, что они никаким образом не справятся без него. Да и запускают его не просто так, потому что многие сайты либо запрещены, либо к ним ограничен доступ.