День России в Рыбинске отметят концертами, экскурсиями и выставками

12 июня Рыбинск присоединится к празднованию главного государственного праздника – Дня России.

Основные мероприятия пройдут в Волжском парке на балюстраде, также территорией праздника станут детский парк «Переборы» и парк «Молодежный». По традиции в этот день пройдет церемония получения паспортов молодым рыбинцам.

Праздничная программа на балюстраде начнется в 16:00. Ее откроет концерт оркестра имени Аркадия Шацкого, солисты выступят с программой «Пою тебе, моя Россия!». Здесь же в районе балюстрады развернется передвижная выставка «Музей в чемодане», посвященная трудовой доблести рыбинцев в годы Великой Отечественной войны. Для маленьких горожан будет организован фестиваль рисунка на асфальте «Страна моя – Россия!» и интерактивная программа «Мой дом – Россия!». Все желающие могут поучаствовать в интерактивных экскурсиях «Под флагом России».

Детский парк «Переборы» приглашает родителей с детьми на интерактивную программу « Мой дом – Россия!». Праздник здесь начнется в 11:00. В парке «Молодежный» праздник начнут отмечать в 17:00, здесь пройдет концерт «Мы любим тебя, Россия!».

В течение дня на интерактивные экскурсии горожан и гостей города приглашает музей Советской эпохи.