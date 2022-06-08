В Запорожье прорабатывают механизмы референдума при неполном освобождении территорий
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Механизмы проведения референдума о вхождении в состав РФ прорабатывают в Запорожской области на случай неполного освобождения территорий региона сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сейчас есть несколько вариантов относительно схемы проведения референдума, если не вся территория области будет освобождена. Я думаю, мы озвучим решение в ближайшие дни. Важно, чтобы люди были услышаны, смогли высказать свое мнение. Основа проведения референдума – это безопасность, чтобы не было угрозы голосующим. Для нас главное – это люди», – передает ТАСС слова Рогова.
Ранее Рогов сообщал, что Запорожская область планирует провести референдум о вхождении в состав РФ в этом году.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет