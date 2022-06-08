 

В Запорожье прорабатывают механизмы референдума при неполном освобождении территорий

08.06.2022, 11:50, Новости дня
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Механизмы проведения референдума о вхождении в состав РФ прорабатывают в Запорожской области на случай неполного освобождения территорий региона сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сейчас есть несколько вариантов относительно схемы проведения референдума, если не вся территория области будет освобождена. Я думаю, мы озвучим решение в ближайшие дни. Важно, чтобы люди были услышаны, смогли высказать свое мнение. Основа проведения референдума – это безопасность, чтобы не было угрозы голосующим. Для нас главное – это люди», – передает ТАСС слова Рогова.

Ранее Рогов сообщал, что Запорожская область планирует провести референдум о вхождении в состав РФ в этом году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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