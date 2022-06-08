 

Володин обвинил США в лицемерии из-за покупки российской нефти

08.06.2022, 11:35, Разное
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Политик напомнил, что в начале марта Байден объявил о запрете на поставки нефти, газа и других российских энергоносителей в США. Данные управления энергетической информации Минэнерго Соединенных Штатов говорят об обратном, отметил Володин.

“Поставки нефти из России за март увеличились почти вдвое по сравнению с февралем — с 2,325 до 4,218 млн баррелей, – написал Володин. – Наша страна поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США”.

По словам спикера, одновременно США принуждали страны Европы ввести против России санкции и отказаться покупать у нее энергоносители. Володин обвинил Соединенные Штаты в политике двойных стандартов.

“Теперь пусть европейские политики и чиновники объясняют, почему их граждане должны терпеть рост цен имени Байдена”, = заключил председатель ГД.

После начала спецоперации на Украине США ввели запрет на импорт нефти, газа и угля из России. О постепенном отказе от энергоносителей из РФ объявил Евросоюз.



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