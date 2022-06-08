 

В Москве освобождаются офисы

08.06.2022, 11:35, Разное
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В бизнес-центрах Москвы растет доля пустующих офисов. По итогам текущего года предложение пополнят не менее 800 тыс. «квадратов», так и не нашедших арендаторов. На восстановление после кризиса сегменту потребуется порядка двух-трех лет, предупреждают эксперты.

С одной стороны, из столичных офисов массово съехали иностранные компании, на которые еще в прошлом году приходилось до трети сделок по аренде и покупке. С другой – отечественные компании оптимизируют бизнес, сокращая площадь офисов.

Наибольшую активность среди отечественных арендаторов проявляют компании из индустрии онлайн-торговли и IT-сектора. Но если в прошлом году они интенсивно наращивали площади, лидируя по объему сделок, то теперь часть помещений пытаются сдать в субаренду. Кроме того, арендаторы не соглашаются на долгосрочные договоры и почти не интересуются дорогими офисами.

В этом году спрос на офисы может сократиться на 50%, а доля свободных офисных площадей вырасти вдвое, до 18%.



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