«Аэрофлот» решил заказать 300 российских самолетов
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«Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») 300 самолетов, сообщили два знакомых с планами авиакомпании источника.
Речь идет о воздушных судах (ВС) Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21 и Ту-214. При этом львиная доля заказа придется на самолеты последнего поколения – SSJ100 и МС-21, меньшая – на Ту-214. Соответствующий рамочный договор стороны намерены подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне этого года, пишут «Ведомости».
Напомним, пять компаний в апреле-мае получили от Росавиации сертификаты разработчика авиатехники, позволяющие предприятиям работать с зарубежными воздушными судами (ВС).
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