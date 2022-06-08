 

«Аэрофлот» решил заказать 300 российских самолетов

08.06.2022, 10:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») 300 самолетов, сообщили два знакомых с планами авиакомпании источника.

Речь идет о воздушных судах (ВС) Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21 и Ту-214. При этом львиная доля заказа придется на самолеты последнего поколения – SSJ100 и МС-21, меньшая – на Ту-214. Соответствующий рамочный договор стороны намерены подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне этого года, пишут «Ведомости».

Напомним, пять компаний в апреле-мае получили от Росавиации сертификаты разработчика авиатехники, позволяющие предприятиям работать с зарубежными воздушными судами (ВС).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09.21 / Захарова оценила создание альянса AUKUS

05.12.21 / Рогозин показал «двустороннюю» версию ракеты «Союз»

16.10.20 / Ученые хотят найти «кусочки Венеры» на Луне

20.11.20 / Ведущая проекта “Главная тема” Елена Кот: Наша репутация уже стала работать на нас

09.12.20 / Следственный комитет пригрозил барам и ресторанам Санкт-Петербурга уголовными делами

12.04.21 / В администрации Рязани сообщили подробности массового ДТП

17.11.20 / При пожаре под Красноярском погибли пятеро детей

03.04.22 / Столтенберг пообещал быстрое вступление Финляндии и Швеции в НАТО

15.01.22 / Обвиненный в сексуальном насилии хоккеист «Локомотива» признал вину

26.01.21 / В Америке научились выращивать искусственную древесину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика