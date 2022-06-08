«Аэрофлот» решил заказать 300 российских самолетов

«Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») 300 самолетов, сообщили два знакомых с планами авиакомпании источника.

Речь идет о воздушных судах (ВС) Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21 и Ту-214. При этом львиная доля заказа придется на самолеты последнего поколения – SSJ100 и МС-21, меньшая – на Ту-214. Соответствующий рамочный договор стороны намерены подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне этого года, пишут «Ведомости».

Напомним, пять компаний в апреле-мае получили от Росавиации сертификаты разработчика авиатехники, позволяющие предприятиям работать с зарубежными воздушными судами (ВС).

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