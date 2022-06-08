Посол так называемой ЛНР заявил об освобождении аэропорта Северодонецка

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08.06.2022, 10:56, Новости дня
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Северодонецкий аэропорт зачищен от украинских формирований, боевики скрываются в лесополосах, сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник.

«Украинские формирования сохраняют за собой контроль только над небольшой частью Северодонецкого химобъединения АЗОТ. Украинские боевики ведут беспорядочную стрельбу по близлежащим к предприятию кварталам. Работают снайперы. Круг союзных войск вокруг оставшейся группировки сужается», – написал он в Telegram.

Мирошник добавил, что по сведениям с мест, северодонецкий аэропорт уже зачищен от украинских формирований. Обстрелы, которые велись оттуда прекратились. Оставшиеся боевики прячутся в лесопосадках вокруг аэропорта. Союзные войска ведут их поиск и зачистку.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления на попаснянском направлении. По словам министра, освобождено 97% территории Луганской народной республики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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