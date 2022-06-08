Новый маслосырзавод с акцентом на импортозамещение открылся в Алтайском крае

В Алтайском крае появился новый маслосырзвод с акцентом на импортозамещение, предприятие выпускает 10 тонн готовой продукции в месяц, информирует Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в хрониках «Сделано в России».

Маслосырзвод в Алтайском крае уже вырабатывает 600 кг готовой продукции в сутки, в планах увеличить выпуск на пять тонн до конца лета и запустить производство сорта Гауда, сообщается в Telegram-канале института.

Также отмечается, что на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина начнется строительство самолетов марки «Суперджет NEW». Цеха будут работать по принципу конвейера. Модернизация завода включена в федеральную программу импортозамещения. Согласно планам по модернизации предприятия и программе импортозамещения в 2024 году завод должен выпускать не менее 20 новых «Суперджетов» в год.

Кроме того, красноярские ученые создали облучатель, позволяющий в полтора раза повысить урожайность овощей. Результаты опытов показали, что выращенный под разными спектрами излучения салат отличается не только по набору витаминов, но и по вкусу. Также облучатель позволяет в полтора раза повысить урожайность.

Компания «Биджет» запустила производство российских газовых грилей Bfire в городском округе Истра. За счет запуска нового производства предприятие расширит спектр своей деятельности и увеличит количество рабочих мест до 200.

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) к 2023 году наладит на мощностях своего нового производства выпуск важной импортозамещающей продукции – кассетных подшипников для железнодорожных вагонов с повышенной грузоподъёмностью. До сих пор в РФ их выпускали всего три предприятия с участием шведской и американских компаний. С их уходом с рынка отечественные вагоностроители столкнулись с дефицитом комплектующих. Производство крайне востребованной продукции на челябинском предприятии позволит закрыть их потребности. До 2027 года ЧКПЗ намерен выпустить около 2,5 млн этих деталей.

Ранее ЭИСИ провел мониторинг импортозамещения в РФ ко 2 июня.

—